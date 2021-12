Internado desde septiembre en el Favaloro espera una respuesta de PAMI

Un olavarriense internado en la Fundación Favaloro desde septiembre le reclama a la obra social PAMI que autorice la alimentación parenteral para volver a su hogar.

Hola como están ? Les comento que llevo 77 días internado en el Favaloro, y como verán decoré con luces por si me agarra Navidad acá adentro … parece un chiste pero no , estoy muy cansado y enojado de tanta burocracia de parte de PAMI, de como me toman el pelo …como verán en la foto necesito esta bomba y la alimentación parenteral en mi domicilio (ambulatorio) y PAMI no autoriza a la prestadora que hace este servicio. Estoy cansado de llamar y mandar mensajes y nadie me da respuesta una cama acá ronda en los $ 70000 y la bolsa de la alimentación ronda los $ 20000. Yo me pregunto quien cuida los gastos de PAMI ? Porque le salgo mucho mas caro estando internado que en mi domicilio. No lo puedo entender todavía, ya tendría que haber estado de alta por lo menos hace 45 días atrás, espero que este mensaje llegue a alguna autoridad Nacional de PAMI y se solucione este problema, estoy a 400 kilómetros de mi casa y desde el 23 de septiembre que no veo a mis hijos, QUE DEFRAUDADO ME SIENTO!!!

