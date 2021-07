Isabel Riccobene: “Volver a la gestión es una caricia al alma, lo tomo como un desafío”

La ingeniera Isabel Riccobene es una de las figuras fuertes de la Facultad de Ingeniería UNICEN. Con una impactante trayectoria en docencia e investigación, ha recorrido también varias funciones de la gestión. Después de algún tiempo, retorna a la Secretaría Académica, convocada por la nueva decana María Peralta, en momentos en que esa cartera aparece entre las más exigidas para los tiempos por venir.

En esta entrevista repasa su decisión y mira el futuro inmediato como un desafío.



¿Qué significa, en lo personal, volver a la gestión?

Este último tiempo he estado pensando mucho sobre mí, personalmente y sobre mi carrera. En diciembre del 2020 cumplí sesenta años y ahí la pregunta infaltable era ¿te jubilás? Ese fue un primer tema a resolver: ¿qué quiero hacer? Y la verdad es que celebro mi carrera, la disfruto, me siento bien, me parece que no tengo la edad que tengo y con alegría decidí seguir un tiempo más, a pesar de mi familia y sabiendo que la jubilación me permitiría viajar, disfrutar de la vida como nunca antes. Pero ya habrá tiempo.



La gestión como Director del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos era confortable, un muy buen clima de trabajo, lindo equipo, buena gente y muy profesionales todos. Sin dudas, si esta pandemia que atravesamos exponía todas las debilidades, en nuestro caso no fueron más que fortalezas. Todos incondicionales y solidarios para resolver las situaciones imprevistas, para desarrollar los laboratorios…



Y llegó la invitación de las nuevas autoridades….

Exacto. Otro replanteo, porque conozco el cargo, sé de su demanda, también de su importancia y de la dedicación que requiere. Pero al mismo tiempo conozco el compromiso y profesionalismo de los Nodocentes de la FIO. Volver a la gestión institucional con más experiencia, habiendo trabajado a nivel nacional en diferentes instancias académicas te da otra visión, te posiciona diferente y, en verdad, es una caricia al alma, un honor que me hayan convocado, un reconocimiento. Lo pensé bastante y acepté agradecida el desafío, creo que aún puedo aportar un granito de arena más.



¿Cuáles son los puntos del plan de acción de la nueva decana que más te llaman la atención?

Su compromiso con la calidad institucional sabiendo lo difícil que será el camino por recorrer. Este proceso fue iniciado durante la gestión anterior, implica cambio de conductas, de metodologías de trabajo y del compromiso de todos.



Aunque incipientemente, traté de acompañar implementando algunas acciones en el Departamento, luego de las capacitaciones propuestas por el área, tratando de consolidar la cultura de la autoevaluación. Siempre he tratado de tomar mis decisiones en base a datos y a información valedera, generamos veintidós indicadores de calidad, establecimos sus umbrales y los evaluamos regularmente, es todo un desafío de trabajo diferente, pero una cosa es hacerlo para un departamento y otra para toda la institución.

Creo que, con la convicción del equipo de gestión, con lo hecho y con lo que falta hacer podría darse un salto cualitativo institucional interesante y superador, acompañaremos para que así sea.



¿Cuáles son los ejes que te has propuesto para llevar adelante la misión de la Secretaría Académica en estos años?

Luego de aceptar el desafío y de una primera reunión de trabajo con el nuevo equipo ejecutivo, me solicitaron que propusiera lineamientos o ejes de trabajo que luego consensuamos. La Secretaría tiene varios desafíos por delante, internos y externos.



La misión propuesta para la Secretaría es acompañar la implementación de la planificación estratégica de la FIO a través del fortalecimiento y aseguramiento de la calidad de todos sus procesos y de los programas educativos, desarrollando todas las acciones necesarias para la gestión de las carreras de grado y pregrado, articulando con los Departamentos y Coordinadores de carrera. Además, brindará asistencia en la gestión, registro y control de la documentación de los estudiantes, estadísticas, certificaciones académicas y títulos.



He planteado como pilares fundamentales del desarrollo de la gestión de la Secretaría Académica la Responsabilidad Social, la Innovación, la Flexibilidad y la Articulación nacional e internacional.



La estructura de la Secretaría está organizada por áreas que corresponden a Alumnos; Docentes; Concursos, Carrera Académica y Gestión Docente; y Departamentos Académicos.



En la continuidad de las actividades llevadas adelante por la Ing. Beatriz Boucíguez hemos definido una agenda de trabajo interna en cierta forma condicionada por una agenda nacional.



De cada área he pensado aspectos que podrían ser superadores y que constituyen el día a día de la operatoria de la Secretaría, pero en principio debemos abordar prioritariamente tres ejes en el corto y mediano plazo.



Por un lado, los procesos de modificación y/o cambio de planes de estudio y régimen de enseñanza atendiendo los nuevos lineamientos y modelos curriculares (planes flexibles, innovadores, criterio de créditos, certificaciones o microcredenciales a quienes no culminan la carrera, articulación con redes nacionales e internacionales, opciones pedagógicas mixtas, etc.).



Por otro lado, hay que planificar y supervisar el proceso de incorporación y permanencia del personal académico (establecer criterios, perfiles, principios y procedimientos) ante una planta docente muy consolidada pero que se va envejeciendo y es prioritario formar recursos de recambio; además es necesario darle continuidad a las evaluaciones en el marco de la Carrera Académica atendiendo a las especificidades, necesidades y requerimientos de los Departamentos Académicos y a la política Institucional.



Paralelamente, el inminente proceso de Acreditación de las carreras de ingeniería y la incorporación en septiembre del año pasado de Licenciatura en Tecnología de los Alimentos al Artículo 43 de la Ley de Educación Superior será también un aspecto importante sobre el que tendrá que ocuparse la Secretaría conjuntamente con el área de Calidad y Acreditación.



¿Qué acciones se prevén para la adaptación de las prácticas docentes a los incontables cambios que se han precipitado en los últimos tiempos?

Sin dudas este último tiempo nos ha sacado de la zona de confort y nos ha hecho repensar nuestras asignaturas, nuestras formas de trabajo, nuestras prácticas docentes. En ese sentido, fue positivo. Se analizaron las planificaciones de las asignaturas de una manera diferente, los Directores de Departamento hemos acompañado la revisión integral de las mismas, el replanteo de los objetivos desde una perspectiva diferente, centrada en el alumno, pensándola en el desarrollo de competencias no solo disciplinares o propias de cada carrera sino también sociales, políticas y actitudinales.



Es necesario proponer la implementación de enfoques pedagógicos, estrategias, tecnologías y contenidos que favorezcan la formación integral, ética, con responsabilidad social y ambiental y esto hay que hacerlo desde la propia concepción del plan de estudio. Pensar, además, en el reconocimiento de actividades extracurriculares y en contemplar nuevas situaciones a raíz del desarrollo de las nuevas tecnologías y establecer un nuevo marco normativo es inminente, dado que las carreras presenciales pueden incorporar, en un porcentaje (no superior al 30%), el uso de tecnologías de la información y comunicación como apoyo sin que ello implique un cambio de modalidad de dictado de la carrera.

Pero requiere atender muy especialmente la formación práctica y efectuar un análisis integral del plan. El desafío es importante.