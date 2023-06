Jean Pierre Noher es De la Rúa: “La serie llega en el momento justo”

«Diciembre 2001»

En un país que está camino a reemplazar a su presidente, cuando se escuchan todo el tiempo términos como dolarización y más de uno recuerda los años ’90 con cierta nostalgia, en este combo, llega una serie sobre un momento terrible de la historia reciente. “Diciembre 2001” (Star+, se estrenó el miércoles 7) está basada en el libro “El palacio y la calle”, de Miguel Bonasso, y se enfoca en la crisis social, política y económica de la que se cumplen en poco tiempo 22 años. A la cabeza de la producción está Jean Pier Noher como el presidente Antonio de la Rúa, secundado por una galaxia de actores famosos como Luis Machín, César Troncoso y Manuel Callau. Contada desde el punto de vista de un asesor y militante radical que es el único que se da cuenta de lo que se está cocinando, la producción propone “polémica”, al decir del mismo Noher.

La serie tiene libro de Mario Segade, dirección de Benjamín Ávila y producción de Kapow y cuenta con un elenco coral repleto de figuras entre los que destacan Luis Machín como el ministro de economía Domingo Cavallo, César Troncoso como el exgobernador peronista Eduardo Duhalde y Manuel Callau como el expresidente Raúl Alfonsín.

Entre muchos otros personajes de distintos espacios de poder de entonces, también se encuentran Alejandra Flechner como “Chiche” Duhalde, Fernán Mirás como “Chacho” Álvarez, Luis Luque como Chrystian Colombo, Ludovico Di Santo como Antonito de la Rúa -entonces en pareja con la cantante Shakira- o Vando Villamil como Carlos Ruckauf.

Sin embargo, el relato propone al espectador la perspectiva de un personaje ficcional: Javier Cach, personificado por Diego Cremonesi, es un ambicioso y capaz militante radical y asesor del Poder Ejecutivo que aún circula en un espacio intermedio entre “el palacio y la calle”: transita con soltura los pasillos de la Rosada pero es el único del Gobierno que todavía parece entender el descontento que se cocina en el asfalto

De todos modos, cuando la serie se estrene seguramente la charla será sobre “quién es el más parecido”, como ocurrió hace muy poco tiempo con el biopic de Fito Páez “El amor después del amor” (Netflix).

“De la Rúa frente al espejo”

Para Noher, el personaje de De la Rúa implicó una preparación especial. El ofrecimiento “me llegó tres semanas antes de empezar a filmar y de entrada cuando me lo ofrecieron me sorprendió, porque no me veía nada parecido, y además me parecía peligrosísimo porque era un personaje que había sido muy bien imitado por Freddy Villarreal; era hasta más conocido el personaje de Freddy que el propio De la Rúa, y me parecía muy complicado. Pero me encantan esos desafíos y ya había hecho de Borges, de Coppola, ya tenía cierta experiencia en el ‘biopiquismo’”, contó el actor a la agencia estatal Télam.

Noher agregó que lo que mostrará la serie es al De la Rúa “en pijama”: “Él frente al espejo, él frente a su soledad, frente a sus pensamientos; yo nunca juzgué al personaje y tuve una mirada hasta un poco piadosa sobre él. Ese hombre perdido en la Quinta de Olivos, en los jardines, en sus pensamientos”.

Con respecto al impacto que cree que causará el relato, en este momento particular del país, el actor franco argentino asegura que “para mí es muy importante que los sub-30 vean esta serie, que los padres la vean con sus hijos, porque hoy por hoy se sigue escuchando de dolarización. Ojalá que impacte, que sea polémico. Ojalá que se hable mucho. La polémica no me molesta en absoluto. Me parece bueno y necesario que se hable”.

“Es muy loco, porque en realidad nosotros no sabíamos cuándo se iba a estrenar y desde hace dos o tres meses en los programas políticos se viene hablando de diciembre de 2001. De alguna forma creo que la serie llega en un momento justo en ese aspecto y sería bueno que impacte y que se reflexione para entender que a la hora del voto no deberíamos repetir ciertas cosas, me parece fundamental”, finalizó el artista. (DIB)

