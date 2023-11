José Stuppia en la cena del STMO: un municipio que no funciona bien y el llamado a votar a Massa

También en video.

En el marco de la cena anual de los trabajadores Municipales de Olavarría que se desarrolló este sábado en el CEMO, Jose Salvador Stuppia, secretario general del Gremio fue el orador central en una larga noche cargada de sorpresas y festejos de los mas de 1200 trabajadores.

Stuppia señaló que, «para esta conducción, «para los compañeros que me acompañan en la conducción, es una felicidad contar con la presencia de todos ustedes, inmensamente estamos felices, esta es una noche para divertirnos, para pasarla bien.»

Con motivo de la presencia de dirigentes de otros gremios que conforman la CGT de Olavarría indicó que, «es un hecho histórico, que conformemos la Confederación General de Trabajo, Delegación Olavarría, más de 40 años.»

Un municipio que «no funciona bien«

El secretario General de los Trabajadores municipales luego de enumerar los logros de la organización gremial apuntó a la gestión de Ezequiel Galli que finaliza el 10 de diciembre, dijo: «la verdad que hemos pasado momentos muy difíciles y vemos con mucha tristeza el estado que hoy está el municipio, nuestra conducción lo que quiere es un municipio que funcione bien, porque seguramente si un municipio funciona bien los trabajadores van a estar bien para tener buenos salarios. Esto hoy lamentablemente no ocurre, son momentos muy difíciles y asumimos la responsabilidad los dirigentes, asumimos la responsabilidad porque siempre que ha habido un momento difícil lo hemos resuelto con mucha inteligencia y esta no va a ser realmente una perdida.»

«Nosotros desde que estamos en la conducción siempre que hemos tenido los conflictos siempre han salido a favor de los trabajadores y esta no va a ser una excepción.»

Antes de los discursos se retransmitió un mensaje de Sergio Massa, ministro de economía y candidato a presidente por UXP, al respecto Stuppia señaló que, «Recién el compañero Massa nos mandó un mensaje y la verdad que hoy es una noche para divertirnos, para perder la memoria por ahí, pero sí les pido por favor que la recuperemos mañana porque vienen tiempos decisivos y la verdad que están en juego todos los derechos que tienen los trabajadores, que tiene esta sociedad.»

De lleno en la campaña rumbo al balotaje del domingo 19 indicó que, «tenemos enfrente un modelo que quiere sacarnos todas las luchas que hemos conseguido a través de muchísimos años, yo sé que hay gente muy joven y que aparentemente piensan que todo siempre fue así. Costó muchísimo conseguir los derechos que hoy tenemos, compañeros y compañeras, y los tenemos que defender y nosotros como dirigentes tenemos una responsabilidad social muy importante: una es ser esclarecedor de las situaciones, de todos los trabajadores y trabajadoras para que no voten en contra de sus propios intereses, por eso el domingo que viene, no mañana, el que viene, es importante que vayamos todos a votar y que vayamos a votar por amor, porque este no es un país de mierda, es el mejor país del mundo, no podemos dejar que nos quiten de la mano nuestros sueños, por eso digo, tenemos que votar por Sergio Tomás Massa,» finalizó.

