Juárez: No habrá tolerancia alguna para los cazadores de otros distritos

La titular de la Patrulla Rural así lo expresó a El Fénix al ser consultada sobre la temporada de caza deportiva y comercial de la liebre que tuvo inicio oficial el pasado viernes.

El viernes pasado se oficializó la temporada de caza comercial y deportiva de la liebre en el distrito, y en ese sentido El Fénix entrevistó telefónicamente a la responsable del CPR local, Oficial Principal Soledad Ravenna quien brindó detalles de la zafra que recién se inicia.

En principio con confirma que este viernes 18 se habilitó la caza deportiva y comercial de la liebre y ante la consulta sostuvo que hasta el momento hay 30 (treinta) cazadores habilitados en el Partido para ejercer la actividad; Que para contar con la autorización los interesados debieron inscribirse previamente en la oficina municipal donde se les otorgó un número que deben llevar impreso en la camioneta además de suministrar el celular del conductor y acompañante y la barraca para la cual están cazando, datos que deben cumplimentarse todos los años y que los profesionales ya conoce.

Agregó Ravenna que para esta campaña hay tres barracas habilitadas que estarán recibiendo liebres en el distrito y que este miércoles estarán inspeccionando.

En cuanto a las recomendaciones y según normativa vigente «no está permitido el «pateo» o cazador de a pié, el número otorgado por el municipio debe ir colocado en el vehículo para mejor identificación y también de quien lo conduce «el resto de las personas las vamos registrando a medida que vamos haciendo nuestro trabajo de prevención» dijo y añadió que durante las recorridas estos serán los datos a tener a mano por el cazador si el móvil policial los detiene en los caminos rurales, al tiempo que destacó que el hecho que cazadores anden por los caminos ayuda de alguna manera al patrullaje «la gente que anda en la macana, se cuida mucho más en esta época».

Por otra parte, afirmó que «no habrá tolerancia alguna» para aquellos cazadores foráneos que trasgredan los límites del Partido de Juárez a las cuales les cabe una infracción por Código Rural, el decomiso de la piezas y de las armas si no están registradas aquí «la numeración se cursa a sistema para comprobar que sea armamento bien habido. Cuando se trata de cazadores de otros partidos las armas se tienen que cursar porque pueden provenir de un ilícito o que tengan pedido de secuestro».

Confirmó que la caza se extenderá hasta el 31 de julio, y aprovechó para remarcar a los cazadores que sean respetuosos con los productores, ya que estos no se oponen a la caza, sino que sienten temor de la gente que ingresa a los campos y que no pueda estar abocada a esa actividad «por ahí se sienten como invadidos, además no quieren que ingresen sin permiso». En este sentido y a modo de ejemplo trajo a colación que recientemente les comentó un cazador que se hallaba transitando por la zona de Roldán, en el límite del cruce de los caminos que conducen a Chaves, Roldán y Laprida, siendo sorprendido por un móvil policial de G. Chaves que lo detuvo y lo llevaron en calidad de aprehendido, siendo que contaba con permiso para cazar en partido de Juárez «pasan estas cosas cuando se caza en el límite de las jurisdicciones. Es lo mismo que vamos a hacer nosotros, la tolerancia es para el local, no con la gente de afuera que no está registrada» concluyó Ravenna trazando un panorama de la apertura de la caza comercial y deportiva en el distrito.

