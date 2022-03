Julio Beley a Paula Serrano: «O mintió en 2015 o mintió ahora»

El martes se concretó una audiencia en la Justicia de Garantías donde la Fiscal María Paula Serrano negó una supuesta amistad con el intendente Ezequiel Galli y su esposa la médica María Florencia Barbieri. Esa audiencia se dio por que el abogado Beley pidió la recusación de la Fiscal acusadora dado que ésta antes se había excusado de ser parte de una causa donde estaba mencionada la esposa de Ezequiel Galli.

El abogado de la ciudad de La Plata, Julio Beley que representa los intereses de los denunciantes en la causa por la presunta venta irregular de terrenos en el Partido de Olavarría, habló en la mañana de este miércoles con Cadena 103 en el programa “La Primera Mañana” donde se refirió al estado de la causa y al pedido de recusación de la Fiscal María Paula Serrano.

El letrado se refirió al supuesto vínculo de amistad entre la doctora Serrano y la familia del intendente Ezequiel Galli, hecho que ya denunció en el expediente judicial mediante un escrito que se presentó ante al Juzgado de Garantías interviniente. Beley menciona la excusación de la Fiscal – realizada por decisión de ésta – en una causa que se investigaba a la esposa del Intendente.

Justificó el pedido de recusación y afirmó que, “al haber tomado conocimiento que en una causa anterior la señora Fiscal, doctora Serrano se había excusado de intervenir en una causa en la cual estaba nombrada o sindicada la señora del Intendente (la médica Florencia Barbieri) por una amistad con él y con su señora, la Fiscal se excusó. Es decir, entendió que no podía intervenir, al enterarme de esta situación lo plantee. El lunes tuvimos una audiencia en el Juzgado de Garantías en la cual el pedido está para resolverse, por eso es conveniente ser cautos”.

La audiencia es la prevista en el Código Procesal Penal de la Provincia fue presidida por la doctora Fabiana San Román titular del juzgado de garantías N° de Olavarría y participaron la doctora Serrano y el abogado de los y las denunciantes. Dijo Beley, “ya cada uno expuso sus agravios o por qué consideró está situación, la Fiscal dijo que para ella no existía ninguna amistad, yo no sé si cesó la amistad con el intendente Galli. Serrano mintió en aquella oportunidad o mintió en ésta, estamos hablando de alguien que tiene que intervenir en la causa y tiene que accionar en la causa”.

“Yo represento los intereses de nueve personas que fueron las víctimas de estas estafas, todas de la ciudad de Olavarría y obviamente que a nosotros nos interesa que se conozca la verdad material, eso es lo que a mí me interesa. Yo no persigo ningún interés político, pero tampoco es mi problema que caiga el que tenga que caer, y voy a ir hasta las últimas consecuencias”, indicó con vehemencia el abogado que desde el inicio de la investigación penal preparatoria tomó un rol protagónico en la causa caratulada “Peralta, Claudio Ariel S/ Estafas”.

Aclaró que para realizar la presentación de recusación cuenta con la anuencia de las víctimas que representa. “Busco garantizar las garantías y derechos que deben tener”, dijo Beley.

Julio Beley fue consultado sobre la Comisión Especial del HCD que preside la concejal Mercedes Landivar, del Frente de Todos. Al respecto se lo indagó sobre si tomó contacto con los ediles y dijo “no y no me interesa tenerlo, lamentablemente Olavarría es una ciudad chica y se conocen todos. A mí lo que me interesa es que esto se sesgue de parcialidad o que realmente se tome de otra manera. Yo inclusive al abogado de la otra parte también lo conozco. Conozco al doctor Roldán, pero eso no quiere decir que exista parcialidad. Distinta es la situación de la Fiscal que si tiene una relación de amistad –como lo dijo en el 2015- con el Intendente y su señora hay ciertas posibilidades concretas de que habrá en la causa alguna participación de algún integrante del Municipio, Serrano no debería estar investigando la causa”.

Volvió al tema de la Comisión del Concejo Deliberante, “acá más allá de que haya una Comisión o no, lo que hay que hacer es activar la causa penal. No se activó en la forma en que uno cree que se debería haber trabajado. Para Olavarría es muy importante”, resumió, aunque agregó “no se le está dando la trascendencia que se le debería dar, haga lo que haga el Concejo Deliberante, tampoco es menos cierto que el que tiene que trabajar es la Fiscalía y con la ayuda de este Particular Damnificado”.

Beley expresó “a mí me interesa que la causa se trabaje en Olavarría” en referencia a la posibilidad de que ante una eventual excusación sea remitida a una Fiscalía de Azul. Luego reprochó “la Municipalidad no es parte en el proceso, por eso lejos podría opinar la municipalidad de una causa donde se están investigando funcionarios de ellos. Lo cierto es que la Fiscalía que debe intervenir es la que corresponda, si hay imparcialidad se tiene que ir donde considere el Fiscal General o se haga un sorteo. Y si hay una Fiscalía de delitos especiales también podría ir ahí”.

Beley sostuvo sobre la marcha de la causa, “se inició en marzo de 2021 para el primero de mis asistidos y tomó impulso realmente cuando salió en los medios, es una vergüenza el sistema de justicia. Que después de un año la causa salga porque se publica en los medios es una vergüenza. Está es la realidad: el pueblo tiene que saber eso. Se tardó un año. Lamentablemente parece que el sistema de justicia está atado a lo que diga el primero o el cuarto poder que es el periodismo, el sistema judicial tiene que actuar con celeridad que no se ve acá”.

Luego reconoció que Claudio Peralta, el denunciado y autoincrimiando no actuó solo, “son muchísimas las personas imputados, hay nombradas tres en algunos hechos, seis en otros hechos y siete en otros hechos. Hay testimoniales donde se cuenta toda la operatoria. Hay un sindicado que quiere hablar en la figura del arrepentido y no lo dejan hablar”, dijo Beley y agregó “no le toman la declaración y está haciéndolo bajo la figura del arrepentido: quiere aclarar el panorama”.

Beley expresó que además de los denunciantes presentados “hay un montón de gente que manifiesta que no quiere denunciar y pretende reclamar por su lado para recuperar lo que entregó. Esa gente no va a recuperar nada”.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp