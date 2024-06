Junio trae variadas propuestas al Teatro Municipal

Llegó el mes de junio, acompañado de variadas propuestas culturales para disfrute de toda la familia, con el Teatro Municipal como escenario de las mismas.

Espectáculos infantiles, shows de danzas y musicales completan la grilla propuesta para el corriente mes.

A continuación, se detalla el cronograma vigente a la fecha:

Sábado 8 de junio

– 15:30 horas: “Masha y el Oso en vivo 2”

Un musical muy entretenido, con canciones, coreografías, mucho color, una gran y vistosa escenografía y mucha interacción con el público. Un espectáculo multimedia hecho a medida para público de todas las edades. Diversión sin parar durante una hora y cuarto.

Este brillante espectáculo para toda la familia, contiene características educativas e interactivas, que consigue la sonrisa en cada niño y el entretenimiento asegurado.

Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo: $ 9900 Platea baja, $ 8200 Platea alta. Abonan niños a partir de 1 año cumplido. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito: $ 10350 Platea baja- $ 8625 Platea alta- Abonan niños a partir de 1 año cumplido.

– 17:30 horas: “Operación Ciudad Aventura”

Un musical donde el público podrá encontrar canciones, coreografías, diversión y mucho que aprender.

Un espectáculo multimedia 3D, con efectos especiales, para que lo disfrute toda la familia, donde los más chicos aprenderán a superar situaciones que los rodean cotidianamente.

Un show para interactuar con todos los personajes favoritos: cantar, bailar, y ayudar a resolver todo tipo de situaciones.

¿Podrán nuestros cachorros solucionar los problemas que se les presenten? ¿Podremos ayudarlos? es momento de que vivamos junto a ellos esta gran misión.

Un show pensado no sólo para los chicos sino para los grandes también.

Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo: $ 9900 Platea baja, $ 8200 Platea alta. Abonan niños a partir de 1 año cumplido. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito: $ 10350 Platea baja, $ 8625 Platea alta.

Domingo 9 de junio

– 20:00 horas: “Clásica y Solidaria”, a beneficio del Centro de Formación Integral N°1 “Mario Lázaro Bernis”.

El próximo concierto del Ciclo “Clásica y Solidaria” será un Tributo a The Beatles, con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal «Mtro. Mario Patané» dirigida por el Mtro. Diego Lurbe y el grupo local “Five O´Clock”.

El evento se realizará el domingo 9 de junio a las 20 horas en el Teatro Municipal. En esta oportunidad, se llevará a cabo a beneficio del Centro de Formación Integral N°1 “Mario Lázaro Bernis”. La entrada libre y gratuita y quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante una donación en efectivo por sobre o por billetera virtual a través de un código QR.

En esta oportunidad, el repertorio estará basado en obras de uno de los más grandes grupos musicales de la historia (“The Beatles”). Todas las canciones, así como sus shows, tienen la intención de querer transportar al público a la época en que estos genios marcaron un lugar privilegiado en el tiempo.

“Five O´Clock” está integrado por: Julio Rollhaiser (guitarra, teclados, percusión y voz), Elvio Digiani (Guitarra y otros instrumentos), Daniel Rodríguez (bajo y voz), Fernando Caminada (Batería, percusión y coros) y José Sáez (Piano y coros). Arreglos musicales: Daniel Rodríguez.

Sábado 15 de junio

– 20:30 horas: 1º Encuentro de Danzas Árabes: siente la magia de la Danza.

Se invita a disfrutar del Primer Encuentro de Danzas Árabes de Olavarría, organizado por la Sociedad Libanesa de Olavarría y UCAL (Unión Cultural Argentino Libanesa) filial Olavarría.

El objetivo del evento no es solo cultural, sino también social, se busca que la institución nuclee las danzas árabes en un Teatro. En un mismo escenario, Escuela de Danzas y bailarinas solistas, compartiendo su pasión y amor al baile, en un evento único y especial.

La convocatoria ha sido extensiva a la zona, y se contará con la participación especial de Dabke Firqat Al Arz. El Dabke, es una danza folclórica del mundo árabe que unifica y forma parte de la identidad cultural.

La compañía de danzas libanesas Firqat Al Arz, tiene una larga trayectoria en la difusión de las danzas y la música tradicionales. Desde su creación, el 15 de diciembre de 1999, el ballet ha ido afianzando su identidad folclórica, aportando creatividad y calidad en sus ejecuciones, y ganando, con mucho trabajo, el reconocimiento de diferentes instituciones a nivel nacional e internacional, entre ellos. Con más de 600 presentaciones desde sus inicios al día de hoy, y más de 20 presentaciones en Festivales de Líbano. En el año 2017 lograron el 1° Puesto en “World Lebaneses Dabke Championship” realizado en la localidad de Zaarour, República de Líbano.

Entradas numeradas en plateas. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo: $ 8250 Platea Baja, $ 6600 Platea Alta, $ 4950 Pullman, $ 5500 Sillas en Palcos. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito: $ 8625.

Viernes 28 de junio

– 21:30 horas: “Destino San Javier”.

El trío integrado por Franco Favini, Paolo y Bruno Ragone sigue abriéndose camino y conquistando nuevos horizontes. Con canciones nuevas, los clásicos de siempre y las voces más románticas del folklore llegarán a Olavarría con un espectáculo que no va a dejar de sorprenderte.

Destino San Javier logró encontrar un gran equilibrio entre lo tradicional y lo moderno, observando su herencia, pero también mirando un camino.

Entradas numeradas en plateas. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo: $ 22000 Platea Baja, $ 19800 Platea Alta, $ 19800 Sillas en Palcos, $ 17600 Pullman.

Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito: $ 23000 Platea baja, $ 20700 Platea Alta, $ 20700, Sillas en Palcos $ 18400 Pullman.