Katopodis: «Alberto Fernández y Axel Kicillof estarán al frente de la campaña»

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, aseguró que el Frente de Todos «tendrá a los mejores candidatos» de cara a los comicios legislativos y afirmó que el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, «estarán al frente de la campaña».

“El Frente de Todos tendrá los mejores candidatos. Alberto Fernández y Axel Kicillof estarán al frente de la campaña, y todos vamos a empujar y a colaborar», dijo Katopodis en diálogo con CNN radio.

Agregó que el Frente de Todos va a «volver a mostrar una coalición fuerte, diversa, con matices y con mucha responsabilidad a la hora de definir las prioridades del país, como el empleo, la vacuna y el Estado presente”.

El ex intendente de San Martín se refirió también a la oposición, en particular a Juntos por el Cambio (JxC), y dijo que «tendría que explicar qué hizo durante los cuatro años en los que gobernó».

«El gobierno de Mauricio Macri no cuidó, no protegió, no tuvo en su cabeza las prioridades de cómo generar empleo ni cómo reactivar la economía. Lo único que generaron fue mucha preocupación y angustia», afirmó.

Respecto a las próximas elecciones, dijo que «es un muy buen momento para que la ciudadanía pueda balancear y comparar qué se hizo bien y qué se hizo mal”.

Sostuvo al mismo tiempo que el Gobierno nacional «se dedicó desde el primer día a cuidar a los argentinos y a las argentinas, no sólo con la pandemia y con la vacuna, sino también buscando que el poder adquisitivo de cada uno esté lo más protegido posible durante la crisis mas extraordinaria vivida en Argentina» y en el mundo.

Obras y gerenciamiento de la pandemia

«La clave de esta campaña es contarle a los argentinos todo lo que se hizo en materia de cuidado y vacunación», sentenció Katopodis.

Agregó que «el segundo objetivo es transmitir con mucha claridad cómo vamos tomando medidas que permitan que la plata rinda y el tercer eje tiene que ver con la obra publica y con achicar la brecha en Argentina, porque hay gente que no tiene agua, no tiene pavimento, no tiene cloacas».

Además, el funcionario detalló que durante el año y medio de pandemia se pusieron en marcha 1.500 obras; entre ellas, 31 hospitales carcelarios a lo largo del país y 12 hospitales modulares.

«No es fácil hacer obra pública en pandemia. Hemos logrado reactivar todas las obras que cuando llegamos estaban paralizadas y poner en marcha cientos de miles de obras en todo el país. Así generamos empleo y marcamos una economía que se va a ir recuperando con un gran sentido federal”, afirmó el funcionario.

Sobre la campaña de vacunación contra la Covid-19, Katopodis celebró que «más de 20 millones de vacunas han sido aplicadas en la Argentina», al tiempo que asumió que «la etapa de completar el proceso de vacunación con la segunda dosis es un objetivo que vamos a ir garantizando».

«La obtención de vacunas es una guerra mundial. Estamos en gestiones avanzadas desde todos los frentes para poder dar un horizonte de certidumbre. La primera dosis da un nivel de inmunización alto. En los próximos meses vamos a completar con la segunda dosis», concluyó el ministro.

