Kicillof en Olavarría: «La única obra pública que largó Milei son las perreras para la Quinta de Olivos»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof estuvo este miércoles en Olavarría donde fue absolutamente categórico en sus definiciones contra el gobierno de Javier Gerardo Milei.

Axel Kicillof enumeró que por decisión del gobierno de Milei se pararon varias obras públicas que impactarían en Olavarría. Mencionó la construcción de la Autovía de la RN N° 3 y la obra en la Facultad de Ciencias de la Salud.

«Se las cortó, se las cortó», expresó Kicillof y aclaró que ahí el gobierno provincial no puede hacer nada. «Yo no puedo hacer nada ni que quisiera, además nos cortan los recursos y no podríamos. Sostenemos nuestra obra provincial pero no podríamos también hacer nuestras obras nacionales. Igual vamos a reclamar que nos la den (a la obra de la Ruta 3) porque si no intentan hacerla, nosotros haremos ese esfuerzo», dijo Kicillof.

Kicillof sobre las obras públicas y el gobierno nacional sostuvo: «la única obra pública que largó Milei son las perreras para la Quinta de Olivos.»