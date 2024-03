Kicillof sobre la “rebelión fiscal”: “Es gravísimo que un Presidente llame a incumplir la ley”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof negó este lunes que exista un impuestazo en la provincia de Buenos Aires y apuntó contra Javier Milei por el llamado a una “rebelión impositiva” al señalar que “es gravísimo y nunca ocurrió que un Presidente de la Nación llame a incumplir la ley”.

“Es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente de la Nación llame a incumplir la ley, en este caso la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires. No soy abogado, no se dentro de qué figura jurídica se encuadra, pero no pasó nunca. El que juró cumplir la Constitución Nacional no lo está haciendo”, indicó Kicillof.

El Gobernador encabezó este lunes una conferencia de prensa en Gobernación en la que anunció formalmente un incremento del 13,5% para estatales, docentes y efectivos de la policía, y se refirió a la “rebelión fiscal” en la provincia convocada por el diputado nacional José Luis Espert y apoyada por Milei.

Kicillof se refirió también hoy a los aumentos de asignaciones, de la jubilación mínima provincial y de las prestaciones de los programas sociales bonaerenses, y a la inversión en infraestructura de educación y salud, entre otros puntos. “Este anuncio explica que es lo que hacemos con los impuestos: pagamos el salario de 100 mil policías, a cerca de 25 mil profesionales de la salud, a 300 mil maestros y profesores y a 80 mil auxiliares de escuelas”, mencionó.