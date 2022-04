La actualidad del transporte de hacienda en Olavarría

Entrevista de Zona Campo.

Es sabido que Olavarría es, junto a Ayacucho, uno de los partidos con más cabezas de ganado del país. Como consecuencia lógica de esta intensa actividad ganadera, nuestro partido es líder también en el Transporte de Hacienda, contando en la actualidad con unos 70 camiones jaulas siendo esa cifra una de las más importantes en el país.



Para conocer la actualidad del sector, charlamos con Jorge Pezet,y Matías Ugarte, titular y encargado respectivamente de «Transportes Doña Juana» empresa señera de nuestra ciudad con más de 50 años de trayectoria y que en la actualidad cuenta con 5 camiones en total, 3 doble piso y 2 jaula simples.



ZonaCampo: Matías o Jorge, nos contarían brevemente la historia de Transportes Doña Juana?

Matías Ugarte: Somos una de las empresas con más años en Olavarría. El inicio es en la zona de El Luchador donde Jorge comienza trabajando con los Hermanos Méndez hasta que logra comprar su propio camión con un socio y así empieza hasta llegar a la actualidad donde la empresa cuenta con 5 unidades en total. Hacemos viajes a todo el país pero principalmente nuestra zona de influencia abarca la provincia de Buenos Aires. Vamos al Mercado de Liniers y a frigoríficos. Esta es la época de más trabajo del año por los destetes y la venta de vacas tanto al mercado como a frigoríficos. Desde febrero hasta julio el trabajo es muy intenso

ZonaCampo: Y como es la actualidad del sector en este contexto inflacionario sobre todo con el tema costos y tarifas

Jorge Pezet: Por la situación del país nos vemos obligados a retocar las tarifas, y aunque ya van tres veces en el año creo que han sido pocas porque nos manejamos mucho con la suba del gasoil y el transporte utiliza otros insumos aumentan todos los meses o cada 15 días como las cubiertas, el costo de los talleres, los sueldos y la carga impositiva. Todo aumenta y nosotros solo no hemos regido por el caso del combustible y venimos retrasados en ese sentido. También hay que tener en cuenta que la carga que llevamos aumentó en promedio mucho más que el transporte y nos hemos ido quedando atrasados. La última semana se volvió a tocar los precios debido a una nueva suba del gasoil

Jorge Pezet: Justamente te queríamos consultar cómo es la situación en nuestra zona respecto a la falta de gasoil? Sabemos que están teniendo problemas para conseguir

Matías Ugarte: Con el combustible la situación es de desconcierto al igual que en todo el país. Estamos consiguiendo de a 50 y 100 litros y lamentablemente le estacioneros a veces se abusan y nos están cobrando un sobreprecio de hasta $15 por litro. Los camiones nuestros hacen trayectos largos de hasta 1000 km por día promedio y cada vez es más complicado conseguir combustible y los choferes tienen que hacer colas de hasta dos tres horas para cargar. Además se consigue solo Premium aún costó muchísimo mayor. Estamos en plena temporada de cosecha gruesa y del movimiento de transporte de hacienda así que la situación es incierta porque nada se resolvió. En un futuro cercano no sé qué va a pasar porque supuestamente va a haber más aumentos del combustible es todo muy incierto para nosotros como para cualquier otra actividad, no hay una regla fija, no hay previsibilidad de costos, tenemos escasez de repuestos, de gasoil y de esa manera no se puede proyectar nada.

ZonaCampo: Otro tema de preocupación es la nueva disposición que les prohíbe circular con el cargador enganchado al camión. Eso suma costos? Cómo se están manejando con este tema?

Matías Ugarte: No suma costos, hemos tenido buena respuesta de la respuesta de los productores que han ido adquiriendo su cargador o le buscamos la vuelta para para que lo lleve su vehículo. Nos manejando bien por la buena predisposición de los productores que más allá de haber tenido que hacer una inversión es algo que ya les queda. Esta medida ya rige hace un tiempo y legalmente no tenemos permitido circular con un cargador enganchado ya que no está homologado y no tiene patente. Nos pusimos de acuerdo con los colegas de Olavarría y coincidimos que era un riesgo muy grande, afortunadamente tuvimos una muy buena respuesta de los productores y es un tema superado.

ZonaCampo: Por último, ante estas problemáticas que afectan a la actividad, están trabajando en conjunto entre las empresas del sector? Hay alguna posibilidad de conformar una Cooperativa de jauleros?

Matías Ugarte: Estamos trabajando en conjunto con el tema de tarifas. Tenemos un grupo en que presentamos nuestras inquietudes, nuestros problemas y los resolvemos. Todavía no hay nada conformado como una Cooperativa pero si está muy bueno formar un grupo donde estén todos los Transportistas de Hacienda. Por ejemplo ahora estamos tratando el tema de la falta de un lavadero de camiones habilitado por Senasa en Olavarría. Somos uno de los partidos que más hacienda tiene en el país con alrededor de 70 camiones jaula y sería muy importante poder contar con ese servicio. Estando todos juntos y fortalecidos en un grupo podríamos ir tratando y buscando soluciones a las inquietudes y los problemas que atraviesa el sector más teniendo en cuenta el contexto económico actual.

