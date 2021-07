“La atención primaria de la salud es la mejor estrategia para modificar las condiciones de vida de la gente”

Tiene 35 años, nació y creció en el oeste del AMBA, se recibió de médico en la UBA y trabajó en el Hospital Italiano. Con un currículum lleno de experiencia en medicina comunitaria y la decisión de vivir y formar una familia en un lugar alejado de la ciudad llegó a Recalde para ser el médico que desde hace más de un año estaban esperando.

Cambió la vida frenética de la Ciudad de Buenos Aires por la tranquilidad del campo, a futuro se ve con su mujer Florencia, que también es médica, trabajando por las comunidades rurales. Este martes diálogo con el programa «Desayuno con Noticias» que conduce Claudia Bilbao en Radio M. «Siempre tuve el sueño de ser médico rural, al terminar la residencia trabajé unos años en el Hospital Italiano en la Ciudad de Buenos Aires. Soy especialista en Medicina General y Comunitaria o médico Generalista, es una especialidad que atiende a toda la familia: niños, embarazadas, gente adulta y ancianos; el ámbito rural es un lugar ideal para ejercerla ya que es una especialidad muy amplia y muy útil en lugares donde tienen poca accesibilidad a profesionales», dijo el médico que ya está instalado en el CAPS de Recalde.

«A fin del año pasado cuando con mi mujer, que también es médica y nacida en Daireaux, empezamos a buscar un lugar en el interior para poder vivir, trabajar y formar familia, la idea de trabajar por la zona fue creciendo. Fue entonces, que empezamos a mandar curriculum y nos enteramos que el Municipio de Olavarría buscaba médico para Recalde», dijo sobre su llegada a Olavarría

¿Conocías Recalde y el Hospital Municipal Dr. Héctor Cura?

No, antes de empezar a buscar no tenía ni idea que existía Recalde pero luego vine a conocer Espigas y la zona.

En cuanto a la cobertura voy a atender en Blanca Grande, Mapis y las escuelas rurales alrededor de Recalde.

¿Qué sensación tuviste cuando llegaste a Recalde y conociste el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 14?

La verdad es que se cumplieron todas las expectativas, la gente me recibió con mucho amor y con predisposición, estoy muy contento en la forma en que me recibieron, estoy muy feliz. Me sorprende que todo el mundo se saluda, todos se conocen, es algo que extrañaba porque nací en el oeste del gran Buenos Aires, en una ciudad con calles de tierra y con vecinos que se saludaban. Cuando me mude a CABA para estudiar medicina, eso se pierde y cuando pensamos en formar una familia, en tener hijos y criarlos, yo tenía ganas que fuera algo más parecido a como yo me crie, jugando en la calle y con vecinos que te conocen. En estos diez días que estoy acá siento que empiezo a ser parte de la comunidad de Recalde.

¿Qué te llevó a estudiar la carrera de Medicina?

Me gusta mucho el trato con las personas, desde chico supe que quería ser médico, lo que no sabía es que quería ser médico de familia. En el primer año de la carrera conocí la importancia de la atención primaria de la salud (ATP) y del médico generalista, de lo complejo que es atender una gama tan amplia de situaciones que pueden pasar.

Es una medicina un poco alejada del hospital, es una medicina que se ejerce inserta en la comunidad, más cerca de la gente, en las escuelas con promoción de salud, siento que es la forma, es la estrategia más efectiva para poder modificar la salud y las condiciones de vida de la gente.

¿Te llamó la atención el sistema de salud de Olavarría?

Si, es un sistema que está orientado a la atención primaria de la salud y es muy importante que cuente con un hospital de referencia que esté bien organizado que tenga todas las especialidades para poder trabajar en conjunto. La verdad es que el Hospital Municipal de Olavarría es hermoso, de hecho, mi mujer Florencia cuando en principio iba a trabajar conmigo, le gusto tanto el hospital que decidió hacer la residencia ahí de terapia intensiva.

Fue difícil entrar al Hospital Italiano para hacer la residencia de medicina familiar ya que es una de las mejores del país, costó muchísimo pero lo logré y fue un período que disfruté muchísimo, es un hospital que tiene un nivel de docencia y formación altísimo, es uno de los mejores de Argentina y de Latinoamérica.

Todos mis compañeros y colegas me dijeron que me iba a ir muy bien, porque era algo que yo quería hacer. Durante el período de residencia podemos hacer rotaciones electivas, yo elegí medicina rural y fui a trabajar a San Martín de los Andes a un pueblito de San Juan y también a Tandil.

¿Crees que la pandemia tuvo un rol clave en tu elección de venir a vivir y a trabajar al interior?

Si, la pandemia tuvo un rol importante en mi decisión, las grandes ciudades cambiaron muchísimo, las aglomeraciones, el tránsito, la vida en Buenos Aires, todo terminó por darme el empujón para tomar la decisión.

¿A dónde vivís en Recalde?

Llegamos el 1 de julio, estoy viviendo en la casa de la Delegación hasta que refaccionen la casa del médico, recién hoy termine de desempacar todo.

¿Sos consciente que vas a tener que salir por los caminos rurales? ¿Tenés los medios de movilidad, te sientes apoyado por la gestión de Salud del Municipio?

No tengo el medio para movilizarse en caso que llueva, si hay una camioneta que no es 4×4 pero están con el plan de darme una camioneta para este lugar. Me siento apoyado por el sistema de salud del Hospital Municipal.

En Recalde no hay una ambulancia desde hace años.

No hay ambulancia y eso es un tema, tenemos una en Espigas que en caso de emergencia puede venir pero la demora es de 40 ‘, la idea es que Recalde pueda tener su propia ambulancia pero eso depende de la organización del Municipio.

¿Cómo te ves a futuro?

Me veo por muchos años en Recalde y no tengo pensado alejarme ni un poquito. (risas).