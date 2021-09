La dura respuesta de Mauricio Macri a Santiago Cafiero: “Es un hombre limitado”

En una entrevista radial con Mitre Córdoba, el ex presidente había dicho: “Si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos: ‘Basta’, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber como un respirar, un aire nuevo el lunes, diciendo: ‘bueno, o cambian o se van a ir ¿no?’, en el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, que es lo que ha pasado”.

Fue el jefe de Gabinete el primero en salirle al cruce, acusándolo de desestabilizador. La respuesta de Macri llegó algunas horas después: “Es un hombre limitado y busca agua donde no la hay”.

Cafiero había señalado que las palabras de Macri “deberían ser alarmantes para todas las fuerzas políticas que estamos compitiendo que deberían repudiar esos dichos porque atacan a la democracia”.

“Llama mucho la atención que se maneje de eso modo respecto a los mandatos constitucionales, lo que se está eligiendo en Argentina son proyectos legislativas pero no hay un mandato constitucional que esté concluyendo, por eso nos parece repudiable lo que ha dicho Macri”, sostuvo el jefe de Gabinete en diálogo con FM La Patriada.

Después de los cuestionamientos realizados por el oficialismo, Macri volvió a hablar. Consultado sobre los dichos de Cafiero por los periodistas de Canal 12 de Córdoba, el ex presidente se preguntó entre risas: “¿Ese disparate dijo?”. Y agregó: “Ya he dicho que es un hombre limitado y busca agua donde no la hay”.

“Creemos en el voto de los argentinos, esta mañana dijimos que frente a este nivel de atropello, de mentira de ineptitud, tenemos que ir a votar y decir: ‘Basta’. Que ellos entiendan que este tipo de políticas no va a tener argentinos acompañándolas”, remarcó Macri. Y añadió: “No es tan sorprendente porque él es limitado. Entiende poco y quiere entender lo que a él le conviene. Pero nosotros que hablamos sabíamos de lo que estábamos hablando”.

Consultado por el trato de “golpista” que le dio el Jefe de Gabinete, Macri contestó: “Eso fue lo que hicieron con las 14 toneladas de piedras aquel diciembre de 2017, desconociendo el apoyo enorme que habíamos tenido en las urnas, e impidiendo el funcionamiento del Congreso. Fueron años muy difíciles porque todo el tiempo atacaban con el helicóptero, la búsqueda de la inestabilidad, intentar de todas las maneras posibles que no terminásemos el gobierno”.

“Pero por suerte pusimos un fin a 92 años de que ningún gobierno que no tenía el apoyo peronista podía terminar, eso quedó atrás. Hoy tenemos una oposición unida”, concluyó Macri.

Más cruces

Otro de lo que salió a cruzar a Macri fue Sergio Massa desde un acto en Berazategui: “Como creemos en la democracia y estamos acostumbrados a poner la otra mejilla, mientras él llama a destituir a este gobierno nosotros llamamos a que después de la elección haya cinco políticas de estado, se sienten a la mesa como una oposición seria y responsable para darle a nuestras pymes, al estudio de nuestros jóvenes”.

Y a Massa se sumó Máximo Kirchner: “Le pido al ex presidente que recupere el centro, que se tranquilice, que baje un cambio. Que tenga un poco de autocrítica porque gobernó muy mal y eso lo llevó a ser el primer presidente que se presenta a una reelección y no lograrla. Más allá del enojo que despiertan esas palabras, no puedo dejar de pensar que hay argentinas y argentinos que se sienten representados por él”.

Mientras que Hernán Lombardi, se expresó en línea con Macri, contra Cafiero. “Cafiero, usted exhibe una seria dificultad en comprensión de textos. Limitado es su entendimiento”, lo cruzó el secretario de Movilización del PRO, Hernán Lombardi. Y además, le pidió al Jefe de gabinete que “dedique su tiempo a intentar recuperar el valor de la palabra y la confianza popular que dilapidaron, y no a tergiversar declaraciones ajenas”. (DIB)