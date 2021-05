La emoción de Esteban Bullrich luego de un llamado de Cristina Kirchner por su enfermedad

El senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, contó que la vicepresidenta Cristina Kirchner lo llamó por teléfono tras enterarse que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y reveló que se emocionó hablando con ella sobre la fe.

“Yo me emocioné hablando con ella. Hablamos de la fe, lo importante que es la fe para crecer en todo momento”, detalló el legislador, en una entrevista que brindó con CNN Argentina.

Hace un mes, Bullrich publicó un comunicado en el cual confirmó que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad que provoca parálisis muscular y que comenzó a afectar su habla en los últimos meses.

«La ELA es compleja pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en Él. No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones», aseguró en su descargo

Ese mismo día, tras conocer la noticia, la expresidenta compartió un mensaje de apoyo a través de su cuenta de Twitter: «Estoy segura que su profunda y sincera fe en Dios le dará la fortaleza necesaria para afrontar esta difícil situación». Sin embargo, el llamado privado que le realizó recién se conoció en las últimas horas.

En aquel mensaje de Twitter, Fernández apostó por dejar las diferencias de lado: «Como siempre, desde el Senado de la Nación ponemos a disposición todo lo que sea necesario para el ejercicio de su función. En memoria de Héctor Timmerman creo firmemente que la confrontación política no puede ni debe deshumanizarnos».