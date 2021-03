La falta de entrega de camionetas terminó con una denuncia penal

Un joven de Rio Negro y un abogado de Olavarría reclaman públicamente por la entrega de vehículos a una concesionaria radicada en Olavarría.

Se trata de Juan Pablo Sandoval Milla, de Allen Rio Negro y el abogado Olavarriense Sergio Roldan quienes pagan un plan con entrega pautada de unidades 0 KM en la concesionaria Center Valley de Olavarría.

Tras los reclamos pertinentes vía oral y por Carta Documento ayer se radicó una denuncia penal ante la Fiscalía de delitos complejos del Departamento Judicial de Azul.

En Línea Noticias, habló con Juan Pablo Sandoval Milla, vecino de Allen, en la provincia de Rio Negro, quien explicó la situación que vive ante la compra del vehículo en Center Valley de Olavarría.

“Yo en julio de 2020 compro un plan de ahorro en Center Valley en Olavarría, donde comienzo a pagar un plan que decía que en la segunda cuota se podía licitar, llega la segunda cuota, licito y pido el cambio de modelo por un vehículo de mayor valor,” indicó Sandoval a este medio.

“Para eso había que pagar la diferencia, en ese momento tenia una Toyota, la vendo, congelo el precio y sigo pagando. Pasaron 4 meses desde la fecha que tenían que entregarme la camioneta y la camioneta nunca llegó,” señaló.

Juan Pablo Sandoval Milla dijo a este medio que, “Según ellos la camioneta está retenida en un puerto (Zarate), yo les dije que quería cualquier color porque yo me quedé sin vehículo, sin movilidad. Me dijeron que no porque ya las tenían asignadas.”

Mas adelante explicó que, “Con el pasar de los días y meses les exijo de nuevo y no tengo numero de chasis, si no tengo numero de chasis por ende no hay camioneta creo yo. Mi abogada manda una CD y no hay respuestas. Ahora vamos a hacer una denuncia en la OMIC. Yo estoy a 700 km de Olavarría para poder ir a reclamar a la agencia todos los días. Ya es traumático para nosotros porque nos quedamos sin vehículo para poder comprar otra, que ni siquiera hemos visto la rueda de auxilio.”

Por último señaló que, “tengo entendido que hay gente que ha pasado por la misma situación que está llevando a esto a delitos complejos donde también somos testigos. Seguimos sin respuestas, solo nos dicen que en algún momento la unidad va a llegar que la plata no la perdemos.”

“Nos dicen que las camionetas están aca pero que como se equivocaron en la aduana, la liberaron 2020 y son 2021 así que vuelven todos los papeles para atrás. Pero resulta que nos siguen mintiendo y vemos que todos los días siguen publicando para seguir vendiendo. Hay gente de todos lados perjudicada por esto. Para nosotros es un trauma, somos una familia que tenia una camioneta 2015 y que quisimos cambiar por algo nuevo y aca estamos a la espera. Es como que se burlan de nosotros, de la gente. Todos los meses no debitan la cuota de la camioneta.”, culminó su relato Juan pablo Sandoval Milla.

Un caso olavarriense y una denuncia penal



Un caso similar pero de un abogado de nuestra ciudad, se trata del Dr. Sergio Roldan, quien señaló a este medio que, “Lamentablemente terminé comprando un problema. Yo compre un vehículo por contrato en mayo del año pasado, con entrega pautada a los 120 días. Cuando voy a comprar la RAM me dicen que me suscriba al Jeep Compact que es lo que hice, y que a los 30 días había que poner 1.7 millones para el cambio de modelo. En junio hice el deposito, y me pidieron 120 días de plazo para la entrega de la unidad, eso se cumplió el 5 de septiembre de 2020.”

Roldan dijo que hizo “los reclamos verbales primero y luego por CD como corresponde. Primero me dijeron que era una falta de entrega de los certificados, después que los liberaban 2020 y así me traen.”

“La realidad es que espero sentencia de la OMIC y radique una denuncia penal con un testigo de Allen que esta en la misma situación que yo. Lo grave que esto para mi es una asociación ilícita. Acá estamos hablando de una estafa millonaria,” finalizó el letrado.

