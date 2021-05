La intención de Matias Almeyda de comprar vacunas para todo Azul

El azuleño Matias Almeyda, cuyo padre falleció producto del Covid, tuvo la intención de comprar vacunas y destinar las mismas a toda la ciudad de Azul. Así lo reveló en una entrevista en Radio Mitre que además es publicada por el Diario Ole.

‘’Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina para preguntarle porque quería vacunar a todo Azul. Quería vacunar, quería pagar todas las vacunas, pero lamentablemente no se pudo. Tenía los contactos para poder llevarlas y pagar a todo Azul, no me importaba lo que me iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía, no me importaba porque la pérdida de mi padre y de muchos conocidos me da mucha tristeza”, fue lo que dijo el técnico en declaraciones a Radio Mitre y sus declaraciones generaron un fuerte impacto en la vecina localidad.

Fue allí donde hizo referencia al deceso de su padre por el Coronavirus: «Me dio mucha bronca que mi papá no se pudo vacunar en Argentina y gente que no se tenía que vacunar se vacunó”. Y contó cómo fue atravesar su pérdida: «Fue triste y traumática la muerte de mi padre, no lo pude despedir».

También agregó que es una situación que está aceptando de a poco y saliendo adelante con ayuda de su familia.

«Cuando voy a Azul siempre me motivan amigos a meterme en política, pero es difícil. No creo que me meta en política, pero sí soy ayudante en general», aseguró.