La juventud radical da el primer paso por una nocturnidad más segura

En agosto del año pasado comenzaron a trabajar en un proyecto, «porque veíamos con preocupación el, aumento de la prácticas violentas en distintos bares de nuestra ciudad,» señalaron en un comunicado.



Además los jóvenes radicales señalan que, «Violencia que se veía reflejada en denuncias a través de medios locales y redes sociales como el acto de discriminación sufrido por dos mujeres que estaban dándose un beso.»



«Debido a este tipo de hechos elaboramos «Bares seguros». Recorrimos y hablamos con encargados y empleados de los distintos establecimientos para que pegaran una calco en algún lugar visible con la leyenda «espacios libre de discriminación » de esta forma era una manera de comprometerse a que si sucedía algún hecho la persona afectada podía recurrir a quien estuviera a cargo y ser ayudada.»



Mas adelante señalan que, «Para reafirmar nuestro compromiso para que la noche de Olavarría sea un lugar más seguro elaboramos un proyecto que fue presentado en octubre del 2021. En el mismo se planteaba la necesidad de capacitar a empleados y dueños para que pudieran prevenir o ante una situación violenta supieran cómo accionar.»



«Estamos segures que la nocturnidad en Olavarría debe ser reglamentada, no solo a favor de les jóvenes sino también de las mujeres que vemos como siguen siendo vulneradas.»



Finalmente culmina en el comunicado, «Celebramos y estamos muy orgullosos que este proyecto sea elaborado por jóvenes, y haya sido transformado en una propuesta superadora con mayor amplitud y alcance con la cooperación de todos los bloques del HCD.»

«Al intendente le solicitamos que preste especial atención a esta ordenanza porque la prohibición no es la única política que debería tomar. La violencia que va en aumento y la vulnerabilidad de quienes deciden disfrutar en la noche de nuestra ciudad no se va a solucionar con quitar habilitaciones solamente, no es una respuesta responsable y a la altura de la realidad, Hay que generar propuestas superadoras a largo plazo, el camino es a través de la educación y las políticas públicas. Este proyecto se centra en la capacitación obligatoria en género y discriminación a dueños y empleados de todos los locales de esparcimiento nocturno de la ciudad. Al momento de brindar la habilitación o la renovación de la misma se deberá presentar la constancia de la misma.»

«Que se haya aprobado muestra la necesidad de políticas para dejar de lamentar hechos de violencia como los sucedidos el fin de semana pasado. La nocturnidad no puede ser de los varones violentos y las políticas públicas no pueden llegar tarde, tienen que prevenir y deben ser con perspectiva de género y diversidad.»

«Estamos convencidos que es un comienzo para dejar de poner en riesgo nuestras vidas y tener un disfrute pleno, libre y sin miedo. Quedamos a disposición para seguir pensando y militando políticas públicas que den respuesta reales a los jóvenes de nuestra ciudad.»

