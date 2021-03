La madre de Gerardo Pedemonte denunció “discriminación” en la inhumación de su hijo

El fallecimiento del olavarriense Gerardo Pedemonte generó una fuerte polémica y ahora un pedido de informes del PAMI al Co.Ce.Ba quien debía atender al olavarriense que padecía obesidad mórbida.

La madre del hombre se comunicó con En Línea Noticias y aseguró que hasta en el momento de la inhumación sufrió “discriminación”.

Un crudo relato en el diálogo con En Línea Noticias contó: “mi hijo padecía de obesidad, por lo cual requería un cajón adecuado a sus características físicas. Coopelectric, quién estaba a cargo del servicio, no estaba preparado para tal circunstancias por lo cual improvisó un ataúd precario, inadecuado para el cuerpo que iba a recibir. Un caso de discriminación por las características físicas: no hay ataúd para obesos, con lo cual no recibe el trato correcto y pasa esto que me pasó a mi con mi hijo”.

Mirta López le dijo a este medio que “la consecuencia de la imprevisibilidad fue que al momento de la inhumación el cajón se fue desarmando, dejando caer líquidos y parte del fallecido, sin que los que estaban a cargo pudieran darle una solución en tiempo a tal destrato”.

Agregó “para empeorar las cosas y hacerlo más triste, el pozo donde iba a ser enterrado era más chico que lo que iban a depositar, por lo cual hubo que esperar que lo agrandaran. Esta es una falta de consideración y respeto de quien debe dar un servicio delicado en el terrible momento de ver enterrar a un hijo”.