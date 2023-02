La Provincia defendió el fin de la repitencia en el secundario pero no la aplicará este año

Así lo señaló el director general de Cultural y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, quien aseguró que se analiza una reforma educativa.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó este jueves que analiza implementar cambios en la escuela secundaria, entre los que se destaca la eliminación de la repitencia para los alumnos, aunque aseguró que la medida no se implementará este año.

“Hay consenso de que aquellos que repiten no aprenden más en el año que repiten, entonces tenemos que hacer un régimen de promoción distinto. Eso está en estudio y lo vamos a tratar”, enfatizó el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, quien también respondió a las críticas por parte de dirigentes de Juntos por el Cambio ante este cambio.

“Se anunció algo que no va a ocurrir este año. Nosotros vamos a dedicar a trabajar con las escuelas, vamos a modificar cuestiones, pero no las que tienen que ver con estas cosas que han salido. Esas van a llevar más tiempo, consenso con directivos y docentes”, afirmó en diálogo con AM 750. “Venimos trabajando durante todo este año, hay que modificar lo que se llama el régimen académico, la asistencia, la evaluación, la repitencia, hay que modificar planes de estudio, contenidos de materias”, añadió.

Justamente el punto de la repitencia es el que generó polémica con críticas de la oposición pero apoyo del Gobierno nacional. En ese sentido, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró que hay evidencia científica que indica que no sirve que un alumno vuelva a cursar contenidos que ya aprobó. Por eso la reforma promueve que los estudiantes avancen con su formación y sólo rindan las asignaturas específicamente adeudadas.

Para defender el modelo que impulsará la provincia de Buenos Aires y que ya rige en otros distritos del interior del país, el ministro de Educación de la Nación aseguró que Chile ya eliminó la repitencia y aplica otros criterios para que los alumnos promocionen y que Uruguay se encuentra camino a aprobar una reforma similar.

Como informó DIB, el Consejo General de Educación (integrado por representantes del FpV, JxC y gremios) tomará este jueves una decisión sobre la reforma que después deberá ser refrendada por el Gobierno provincial. En lo sustancial, lo que plantea es que se podrá pasar de año adeudando más materias.

En lugar de las trece materias tradicionales que tiene la secundaria, desde este año pasarán a englobarse en 8 ó 9 agrupamientos verticales, es decir, que atravesarán los seis años que dura el nivel. Por ejemplo, un agrupamiento es Ciencias Sociales y allí ingresan Historia y Geografía. Otro agrupamiento es Ciencias Naturales y allí entran Biología, Física y Química.

Los estudiantes pueden arrastrar agrupamientos -por ejemplo, Matemática- pendientes de aprobación durante incluso los primeros tres años de secundaria. De acuerdo al sinfín de escenarios posibles que describe el documento, recién en cuarto debería intensificar Matemática de primero y segundo, y sí recursar Matemática de tercero. Es decir, dentro de cada agrupamiento, se puede tener desaprobadas hasta dos materias. Con la tercera materia pendiente, se establece el recursado obligatorio pero solo de esa asignatura del año anterior.

Defensa a las críticas

Sileoni también aprovechó para cuestionar a la oposición, quien en un año electoral no dudó en criticar la reforma. “Siempre nos ponen en el lugar de la barbarie, que no nos interesa la educación, que queremos que pasen sin aprender. Es muy impactante de aquellos que destruyeron la educación bonaerense, que le bajaron el salario 20% a los docentes, que no construyeron escuelas y habiéndonos endeudado en 100 mil millones de dólares no invirtieron en el sistema educativo y tomaron a los docentes como enemigos”, sentenció el funcionario de Kicillof.

“Lo que queremos es hacer una secundaria con más aprendizaje, no es más facilismo. Ningún pibe va a salir de la secundaria sin aprobar todas las materias, pensamos en algo que sea más rigurosa, pero también si le pedimos esfuerzo a los pibes y pibas, lo que tenemos que hacer como estado es invertir ms y eso forma parte de esta actualización”, enfatizó Sileoni. Además, reiteró que nada de lo que está en estudio se piensa implementar a partir del 1° de marzo, cuando comience el ciclo lectivo de 2023.

El funcionario sostuvo que hay un consenso en la comunidad educativa en torno a que la repitencia no contribuye a un mayor aprendizaje de quien repite, por lo cual hay ir a un régimen de promoción distinto.

“También en aquellos de sectores más necesitados que necesitan refuerzo de docente, porque las clases medias contratan un profesor particular, pero los sectores más carecientes no tienen esa posibilidad, es una inversión de miles de millones porque queremos generar más docentes que consoliden el aprendizaje, clases a contra turno, los sábados. No es cierto que va a ser más fácil”, sentenció. (DIB) FD

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp