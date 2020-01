Cannabis medicinal: Denuncian accionar sistemático de fiscal contra cultivadores

Colectivo de Salud Comunitaria y Cultivo de Cannabis La Semilla y la asociación de Profesionales de la Salud por el Cannabis Terapéutico (Procannt) denunciaron el accionar “sistemático” del fiscal Mauricio del Cero, del departamento judicial de Bahía Blanca, contra cultivadores solidarios y usuarios de cannabis medicinal, al conocerse un nuevo allanamiento a una usuaria de la localidad de Darregueira.

“Sentimos que es una constante persecución a los cultivadores ya que es el mismo fiscal que ya había mandado a allanar a dos jóvenes, Sergio ?Pidu? Mauceri y Milena Kenf, de la Asociación Cannabis Terapéutico Pigüé quien manda a allanar a esta señora”, expresó Aimara Rea, quien es abogada del Colectivo La Semilla.

Rea recordó que “en su momento quisimos ayudar a estos chicos como en el caso de Araceli Rea, mi hermana, en La Plata, que salió muy bien, y nos dijeron que este fiscal tiene la mente muy cerrada y que iba a ser contra producente la actividad que queríamos desempeñar”.

Sobre este nuevo caso ocurrido en Darregueira, Rea señaló que desde las organizaciones están tratando ayudar a Isabel, la damnificada. “La idea es poder brindar esas herramientas para que la defensa sea a través del derecho a la salud porque para nosotros no es un tema de seguridad”, subrayó.

En primera persona

Por su parte, Isabel, la vecina de Darregueira a quien le allanaron la casa, contó en un video difundido a través de las redes sociales que tiene una lesión cervical con hernia de disco y cultiva cannabis estrictamente con fines medicinales. “El martes llegaron con una orden de allanamiento de Bahía Blanca, empezaron a romper ventanas, las puertas, me llevaron las plantas y la medicina que tenía fabricada y me destrozaron media casa”, expresó. “Se supone que alguien me denunció”, añadió la mujer, quien en ese momento no estaba en la vivienda, pero sí sus hijos, a quienes requisaron y desnudaron, de acuerdo a su relato.

