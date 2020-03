Coronavirus: El Ministerio de Salud de Provincia emitió recomendaciones

En la mañana de este miércoles se conoció una serie de recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para evitar la propagación del virus del coronavirus en la Provincia.

Se fundamenta: “que corresponde al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, de conformidad con la Ley Nº 15.164, intervenir en

la producción de información y la vigilancia epidemiológica para la planificación estratégica y toma de decisiones en salud, así como entender en la regulación y control sanitario en efectores públicos y privados;

Que dicha vigilancia implica el monitoreo e impulso de medidas para evitar las condiciones de contagio del virus y contribuir a la prevención, asistencia y rehabilitación en sus diferentes manifestaciones”

Recomendar la adopción de las siguientes medidas preventivas a los efectos de evitar la propagación del el virus que causa el COVID – 19:

1) Utilización de barbijos:

a. Para todas aquellas personas que presentan síntomas de infección respiratoria: fiebre junto a tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria. b. Para los trabajadores y trabajadoras de la salud que atienden a personas con síntomas respiratorios.

2) Adecuada higiene de manos:

c. Lavado de manos con agua y jabón. d. Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel). e. Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos debe durar al menos 40– 60 segundos.

3) Frecuente lavado de manos: f. Antes y después de manipular basura o desperdicios. g. Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar. h. Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc. i. Después de manipular dinero, llaves, animales, etc. j. Después de ir al baño o de cambiar pañales.

4) Adecuada higiene respiratoria: k. Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar. l. Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados. m. Limpiar las manos después de toser o estornudar.

5) Ventilación de ambientes: n. La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. o. En otras circunstancias y lugares, se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire.

6) Para las personas que ingresen al país provenientes de zonas con transmisión de coronavirus: p. Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias: I. Lavarse frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol. II. Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al estornudar o toser. III. Ventilar los ambientes. IV. Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia. V. No automedicarse. q. Permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos, sociales, durante 14 días. r. Consulta médica inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria), no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica, seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta. Se recomienda que sea a través de la atención a telefónica para disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior.

7) Eventos masivos: s. La suspensión de eventos masivos en los que se prevea la participación de personas provenientes de los países con circulación de este virus. t. Evitar concurrir a eventos masivos en los que se prevea la participación o concurrencia de personas provenientes de países con circulación del virus.

8) Para personas mayores de 65 años o más u. Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias: VI. Lavarse frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol. VII. Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al estornudar o toser. VIII. Ventilar los ambientes. IX. Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia. X. No automedicarse. v. Minimizar las actividades sociales, fundamentalmente lugares cerrados con concurrencia importante de personas. w. Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria), no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica, seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta. Se recomienda que sea a través de la atención telefónica para disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior. x. Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según recomendaciones nacionales. y. Postergar viaje a áreas de transmisión de coronavirus. z. En todos los casos y especialmente para las personas residentes en instituciones para personas mayores, evitar las visitas de personas con síntomas respiratorios y quienes hayan estado en lugares de transmisión viral en los últimos 14 días.

