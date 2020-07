Ishii: “Ojalá pudiese fusilar a los que venden droga”

Luego de haberse conocido un video donde les reprochaba a empleados municipales haberlos cubierto cuando vendían droga en las ambulancias del distrito

Tras la difusión de un video en el que Mario Ishii, les reprochaba a empleados municipales haberlos cubierto cuando vendían droga en las ambulancias del distrito, el intendente de José C. Paz dijo que el video “fue sacado de contexto” y desde el Municipio afirmaron que lo de la comercialización de estupefacientes fueron “rumores” que se investigaron y dieron resultado negativo.

“Cuando se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, dijo Ishii en el marco de un cruce con empleados municipales de ese distrito del conurbano bonaerense.

La escena fue registrada en un video que se hizo público este sábado y lo dejó en el centro de una polémica. “Se armó un escándalo porque está cortado el video”, reaccionó Ishii, quien aseguró que sus dichos fueron sacados de contexto y que “para nada” protege al narcotráfico.

Ahora, el jefe comunal será investigado por el delito de “encubrimiento”, y la causa penal estará a cargo del fiscal Miguel Ángel Vieira Miño, de la UFI 9 de Delitos Complejos de San Martín.

En las imágenes, se ve a Ishii de noche junto a otras personas, a las que increpa. “Cuando se mandan una cagada, venden falopa, yo lo tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, dice el intendente.

La frase surgió en medio de una discusión que mantuvo con trabajadores municipales del área de Salud que le reclamaban mejores condiciones laborales: el contrapunto fue filmado por uno de ellos y se viralizó en las redes. El planteo de los empleados sanitarios era reducir la cantidad de horas de trabajo para tener tiempo para descansar y pasar con sus familias.

“O querés laburar como te digo o si no, andá a descansar, a cuidar a tu familia. ¿Qué problema tenés? Te pago el básico y listo. No te voy a sacar el sueldo. No interrumpas lo que yo estoy planificando para la crisis que viene, porque los muertos me los van a tirar a mí, no te los vas a llevar a tu casa”, lanzó Ishii.

Y agregó: “Yo quiero laburar con los que quieran laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy”. El nombre de Ishii se convirtió en TT en Twitter a raíz de la viralización del video.

La desmentida

El intendente aseguró que no se refería a “encubrir” un delito, sino que está “cubriendo institucionalmente” al área de Salud en medio de la pandemia.

“No protejo la venta de falopa, para nada, al contrario, yo tengo un hospital mental y terapéutico donde ya sacamos 200 chicos con problemas de adicción de alta”, dijo y remató: “Ojalá pudiese fusilar a los que venden droga”.

Contó que por el coronavirus quería que trabajadores municipales del área trabajaran 12 horas en vez de 8, con el consiguiente aumento de sueldo, pero la iniciativa fue rechazada por los empleados. “Los choferes de ambulancia se pusieron adelante de las ambulancias y no las dejaban salir: había 40 pedidos de emergencia. Me llamaron a las 22 y fui hasta ahí”, relató sobre el contexto en que se dio el cruce con esos empleados del municipio registrado en el video.

Ishii recordó que hace poco más de dos meses intervino “el área de Salud por irregularidades” y se refirió a la frase sobre la “venta de falopa” en ambulancias. “Sale de contexto esa partecita porque yo intervine no solo por eso, sino por muchas cosas y me puse al frente del área. Estoy cubriendo todo digo yo… no encubriendo, sino cubriendo institucionalmente. Al no tener pruebas mando a investigar”, explicó.

“Yo les dije que si no quieren trabajar, que se vayan, pero que me dejen sacar las ambulancias. En esa discusión estoy diciendo que todavía no los rajé porque no los tengo identificados. No tengo las pruebas, pero tengo los rumores de que puede llegar a pasar eso. Estoy cubriendo las áreas, todas las áreas del municipio. Eché a 50 del área de Salud por las irregularidades”, indicó.

Y reconoció: “Seguramente hay una frase desafortunada que por ahí se entendió que encubrí, pero yo estoy cubriendo el área de la Secretaría de Emergencias Médicas, que hoy es primordial para el distrito”.

Desde el Municipio también emitieron un comunicado: “corresponde aclarar, que las averiguaciones realizadas dentro del área, sobre los rumores de referencia, dieron resultado negativo, al no encontrarse elementos para realizar la denuncia penal correspondiente”.

Y añadió: “Ante la situación y la gravedad de estar interrumpido el servicio, el intendente utilizó la palabra “cubrir” al recordarles a los “ambulancieros” el hecho de mantenerlos en sus puestos laborales durante la investigación”. (DIB) MCH

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp