Lacunza reconoció que a futuro “la Provincia necesita recuperar el crédito”

La Plata, feb 5 (DIB).- El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, celebró la decisión del gobernador Axel Kicillof de pagar a los bonistas a pesar de criticar la estrategia utilizada, al tiempo que reconoció que hacia el futuro “la Provincia necesita recuperar el crédito” internacional.

“Hacia delante, la Provincia necesita recuperar el crédito, en base a la normalización de Nación y la confianza que inspiren sus políticas. Pues ninguna provincia en el mundo puede vivir pagando cash todos sus vencimientos, aunque sean bajos, como el de esta semana”, escribió Lacunza en la red social Twitter.

Tras asegurar que hoy la Provincia no tiene crédito porque Nación no lo tiene, el ex ministro celebró la decisión de pagar el vencimiento de deuda. “El default es un recurso de última instancia, no de primera, ni siquiera intermedia. Más aun por montos bajos. Porque es lo más costoso para todos, especialmente para los pobres”, lanzó.

Sin embargo, el ex funcionario de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri aclaró que los recursos que utilizó la gestión Kicillof no salieron de la emisión de letras por $ 9.300 millones del viernes pasado “ya que esa semana vencíeron letras por montos similares. Fue una renovación, no dinero fresco”.

En ese sentido, dijo que la incertidumbre previa fue “innecesaria” y que afectó la estabilidad financiera (riesgo país, brecha cambiaria). Y agregó: “No será inocua para la credibilidad de la renegociación nacional que se avecina, más compleja y voluminosa. PBA no tiene vencimientos significativos hasta mediados de año. Eso facilita la secuencia lógica: primero Nación, después provincias. Pues obviamente el riesgo soberano domina a los subnacionales”.

Cabe recordar que Lacunza fue el ministro que el 28 de agosto anunció una batería de medidas económicas para contener la tensión financiera, y adelantó en ese momento que el Gobierno de Mauricio Macri buscaría reperfilar los vencimientos de la deuda argentina con el FMI y extender los plazos de pago con inversores institucionales. Además, puso en funcionamiento el duro cepo que hoy sólo permite la compra de 200 dólares por mes. (DIB) FD

