Monte Hermoso: Vallaron la ruta 78 para evitar el ingreso de personas sin permiso de acceso

En el lugar hay policías, empleados municipales, vallas, móviles y hasta un camión municipal. Quieren desalentar la realización de una caravana de bahienses y puntaltenses hacia el balneario, que se realizaría hoy.

Fuente: La Nueva

Ante las versiones sobre una caravana de propietarios que llegaría al balneario para intentar ingresar a la fuerza, el municipio de Monte Hermoso y la policía del balneario constituyeron en la mañana de este sábado un nuevo retén sobre la ruta 78, que se suma a los dos que ya había.



Este nuevo corte está localizado a 3 kilómetros de la ruta nacional 3, en una zona donde hay árboles en ambas banquinas.

Allí se colocaron vallas y hasta un camión municipal. Según se adelantó, llegado el caso se cruzarán también patrulleros y personal policial, a los efectos de que ninguna persona no autorizada pueda avanzar hacia los otros retenes, ubicados en el último tramo de acceso a Monte Hermoso.

Le pedimos a la gente, una vez más, que reflexione y no cometa el error de venir a la ciudad, porque no podemos dejar que pasen de ninguna forma. Hoy no existe esta posibilidad, básicamente porque no hay un decreto nacional o provincial que permita viajar de un distrito a otro para chequear el estado de una propiedad”, indicó una fuente del balneario.

Las versiones indican que un grupo de propietarios partiría hacia Monte Hermoso. En el caso de los bahienses, sería desde la zona de la Terminal de Ómnibus, según trascendió.

“Vamos a llegar hasta donde nos dejen para reclamar por nuestro derecho a ingresar a nuestras propiedades, las cuales en los últimos meses han sufrido distintos deterioros e incluso han sido blanco de robos y saqueos. Es nuestro derecho constitucional”, reclamaron en redes sociales.

Ayer, por LU2, el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, recordó que el ingreso de propietarios no residentes está cerrado hasta el 20 de este mes y le pidió compresión y empatía a quienes pretenden incumplir este decreto que, aseguró, “sólo apunta a evitar nuevos contagios que en definitiva terminen complicando no sólo a Monte Hermoso, sino también a toda la región en el caso de que tengamos que derivar pacientes hacia Bahía Blanca”.

