Pierri asesor de Berni: Fue designado en las últimas horas

El defensor de acusados como “El Pepo” o el portero femicida Jorge Mangeri trabajará dentro del gabinete de consejeros de la cartera que encabeza Sergio Berni

El mediático abogado Miguel Ángel Pierri se convirtió en asesor del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, la cartera que conduce Sergio Berni.

Así lo hace saber el portal Infobae quien confirma que trabajará dentro del gabinete de consejeros y dentro de sus funciones estará la de organizar la Universidad de la Policía Bonaerense.

La designación lleva la firma del ministro Berni y se publicó entre las resoluciones del Gobierno bonaerense bajo el número “Reso-2020-242-GDEBA-MSGP” y aclara que “el causante (Pierri) reúne las condiciones de idoneidad necesarias para desempeñar debidamente las funciones”. También aclara que la designación es como “planta temporaria” entre el personal de Gabinete.

El abogado de Rubén Castiñeiras, “El Pepo”, hoy con prisión domiciliaria acusado de doble homicidio culposo y ex defensor del portero femicida Jorge Mangeri, entre otros, aclaró que aún no conoce en profundidad cuáles será sus funciones: “La designación fue hoy pero empezaremos en los próximos días. Voy a estar asesorando en el gabinete pero todavía no hablamos de las funciones específicas. El sueldo es lo que dice ahí pero eso es lo que menos me importa. No estoy por la plata”.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp