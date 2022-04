Larroque contra Guzmán: desde el “no lo votó nadie” a “pasó bastante tiempo”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, volvió a criticar este martes al titular de Economía, Martín Guzmán, a quien cuestionó por su política económica, le recordó que no fue votado por nadie y lanzó una advertencia al interior del Frente de Todos al asegurar que la unidad no debe ser “una emboscada” para Cristina Fernández.

Larroque dijo que existe una “crisis de representación” en el Gobierno de Alberto Fernández y apuntó contra la gestión económica elegida por el Presidente, algo que viene haciendo ruido en el kirchnerismo. “Nos encontramos trabados como fuerza política, con este formato de coalición. Estamos teniendo dificultades para resolver este planteo de cara a la sociedad. Esto se nota”, dijo al respecto y agregó: “No quiero estar con la interna dos años más, quiero dar soluciones”.

Ayer, en un acto en el que acompañó al gobernador Axel Kicillof, Larroque había apuntado contra Guzmán, al afirmar que “las políticas que nosotros podemos desarrollar en nuestros ministerios tienen que ver con contención pero la modificación estructural se hace a partir de la política económica”.

Ahora, en declaraciones a AM 530 y Futurock, el ministro profundizó sus críticas al ministro nacional, el elegido en 2019 por Fernández para comandar la política económica. “Yo por lo menos no lo conocía. El 27 de octubre del 2019 no sabía de él, pero por ahí es una cuestión de ignorancia mía… Ahora, creo que nadie lo votó (a Guzmán)”, lanzó.

“Me parece que en el 2021 hubo un veredicto a su política. Podemos seguir haciéndonos los tontos. Podemos seguir fingiendo demencia, pero también sepamos que está la gente de por medio”, analizó el referente de La Cámpora sobre la derrota del oficialismo en las elecciones del año pasado.

“Creo que hay tres modelos: el liberal, justicialista o peronista y hay un tercero, atenuado, expresado por el desarrollismo en la que se rescata la política productiva hacia determinados sectores, pero se atenúa la justicia social o la redistribución como valor central de lo que puede ser la política económica del justicialismo. Estamos en esa fase que no termina de comprender cuál es la dimensión de la justicia social. Eso es un problema y es lo que nos tiene en una situación de zozobra. Hay cosas para reivindicar, pero hay una sensación de que faltan cosas. Acá hay un problema de concepción política”, profundizó.

Y añadió en su análisis: “Esa remontada me parece fue utilizada lamentablemente para disfrazar un resultado que no fue bueno y que nos tiene que obligar… Y ya ha pasado bastante tiempo, la situación es compleja y vemos cómo está la situación respecto a la puja de precios. Me parece que es momento de sacar las conclusiones concretas y sino blanquear en qué está cada uno”.

Finalmente, Larroque dejó un claro mensaje al interior del frente de Todos y lo que puede pasar de cara a las elecciones del año que viene. “La unidad no puede ser una trampa. Porque si esto es una emboscada al sector que expresa Cristina, el kirchnerismo, estamos en problemas”, lanzó. E insistió al respecto: “Si la condición del frente, de la unidad, es que el sector que ella representa no pueda expresar su mirada de la realidad, estamos en problema. Han transcurrido más de dos años y hubo encuentros y planteos, como señaló Cristina en sus cartas”. (DIB) FD

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp