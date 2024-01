La geóloga María Laura Delgado es la nueva Subsecretaria de Minería de la provincia de Buenos Aires y reemplaza al olavarriense Federico Aguilera que renunció al cargo a fines del año pasado.

Delgado es una persona que ya cumplía funciones dentro del área de Minería de la provincia donde se desempeñaba como Directora Provincial de Política Minera.

Cuenta con experiencia realizando prospección y exploración minera en sistemas mineralizantes de la provincia de Santa Cruz, así como en investigación minera de depósitos arcillosos por alteración hidrotermal de la provincia de Buenos Aires.

Su experiencia le ha permitido desarrollar capacidades de evaluación de proyectos mineros diversos como litio, metaliferos y minerales industriales.

La funcionaria cuenta con un posgrado en Geociencias y tecnologías del Litio de la Universidad Nacional de La Plata.

María Laura Delgado

De profesión geóloga, Laura Delgado se recibió en 2008 y en 2009 comenzó a hacer investigación apuntada a la minería de la Provincia de Buenos Aires, sobre todo en lo que refiere al manejo de arcillas.

«En eso estuve trabajando hasta 2016. En el camino pude hacer algunos trabajos en Santa Cruz, viendo otro tipo de minería, siempre haciendo exploración y trabajos previos que son los que se hacen antes de empezar la explotación», contó Delgado en una nota que publicó tiempo atrás el portal WIM Argentina.

«Históricamente se piensa a la minería a partir de los hombres porque se la piensa a partir de la fuerza. Pero a medida que la tecnología ha ido avanzando, ha permitido que la fuerza no sea aplicada por un cuerpo sino que sea aplicada por una maquinaria. Eso permitió de a poco que tanto varones que no han tenido mucha fuerza se hayan podido desarrollar en la actividad, pero también la posibilidad de que las mujeres empezaran a vincularse; sobre todo teniendo en cuenta que la actividad no solo es una actividad extractiva sino que para llegar a esa actividad extractiva se necesitan un montón de trabajos previos que son trabajos de detalle, donde ahí también participan y han participado muchas mujeres», agregó en esa misma nota la nueva Subsecretaria de Minería de la provincia.

En 2016 comenzó a desempeñarse en la secretaría de Minería de la Nación, también como geóloga. Allí, hasta el 2020 trabajó apuntalando, controlando y auditando proyectos mineros un poco más grandes, tales como la minería del litio o la del oro y plata.

María Laura Delgado llegó a Minería de provincia convocada por el olavarriense Federico Aguilera.

Nacida en el Conurbano bonaerense, más precisamente en Lanús, la geóloga es la primera generación de universitarios de su familia. «Vengo de una familia muy humilde. Vine a estudiar a La Plata y me quedé», cuenta.

Además, expone que «lo que queremos mostrar es que es una posibilidad laboral, que es una posibilidad de desarrollar una profesión, y por eso estamos también llevando adelante un programa educativo que busca demostrar en las escuelas primaria y secundaria justamente ésto: que es una posibilidad de trabajo y que las mujeres podemos meternos en esa posibilidad».

La propia Delgado es un ejemplo de eso porque además «a veces hasta es una cuestión de miedo familiar”: “Mi papá quería que yo estudiara mecánica dental, decía que me iba a morir de hambre y quería que fuese algo más rápido y que me diera solvencia, era su preocupación como papá. Pero ahí en esa zona centro como Olavarría, donde ya hay generaciones y generaciones que han trabajado en la industria minera, no pasa como en el Conurbano que es más desconocida».