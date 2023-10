Leo, hermano de Jennifer Falcón: «Sayago es un asesino serial»

La familia Falcón se encuentra conmocionada y movilizada a raíz del pedido de libertad condicional que realizó Mario Oscar Sayago condenado a prisión perpetua por violar y asesinar a la pequeña Jennifer Falcón en el año 2001.

La familia de Jennifer ya se presentó en el expediente que se inició luego del pedido de Sayago y además presentó un abogado que los representará en calidad de Particular Damnificado. El letrado es el doctor César García que ya adelantó que Mario Oscar Sayago no puede quedar en libertad: «es un asesino serial», expresó García.

Caso Jennifer Falcón: «La tarea va a ser dejarlo encerrado de por vida»

En la mañana de este lunes, Leo Falcón -hermano de Jennifer- habló con En Línea Noticias.

Primero, el hermano de Jennifer contó: «recién el viernes pudimos ponerlo a César García como nuestro abogado representante, porque el martes de la semana pasada nos llamaron de Juzgado de Alvear para comentarnos que está basura pidió la condicional libertad. Ahora la batalla que se viene es poner trabas en todo».

«Es un asesino serial», dijo Leo Falcón quien aseguró que ahora él y su familia buscarán abrirle los ojos a los Jueces. El expediente de pedido de libertad condicional quedó radicado en el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 del Departamento Judicial de Azul con sede en la localidad de General Alvear. Esa dependencia está a cargo de una mujer: la jueza Adriana Raquel Bianco.

En este punto, Leo Falcon dijo respecto al pedido de Sayago: «lo que le juega a favor es la edad, ya que es una persona de 74 ó 75 años y ya cumplió los 2/3 de la pena. Legalmente él puede hacerlo. Puede pedirlo. Está en nosotros ahora abrirle los ojos a los jueces. Para que no vuelvan a cometer el mismo error que cometieron en los años 80 y 90».

Antes de radicarse en Olavarría, Mario Oscar Sayago ya había estado preso por hechos cometidos en la provincia de Chubut, Leo Falcon recordó: «lo largaron y volvió a cometer varios crímenes» y aseguró que la lucha que ahora encaran «no es solamente por mi hermana. Tenes a Graciela Mendoza, que la asesinó en Chubut. Dos criaturas más que intentó abusar en Chubut y hay una criatura más de Olavarría que pasó una semana antes de lo de mi hermana, que también se la quiso llevar debajo del puente de la avenida Trabajadores».

«Todas esas cositas pasaron por la Justicia: una persona que fue condenada por matar a su pareja, violar a la hija de su pareja. Lo condenaron a 21 años. Y por la justicia, en vez de cumplir los 21 años que le habían dado, le redujeron la condena y saló en 1998», dijo Falcón.

Leo recordó además a su padre, fallecido meses atrás, dado que era quien enfrentaba a Sayago cada vez que éste se presentaba pidiendo morigerar su pena. En este sentido, Leo dijo: «él lo único que me dijo fue quédate tranquilo, todo va a estar bien. Y hoy él no está. Así que me queda la responsabilidad de hacerme cargo de esta porquería».

Jennifer fue violada y asesinada hace más de dos décadas en Olavarría y en este punto, Leo Falcón dice: «todos los días está el dolor de todo esto. Siempre hay una fecha, una anécdota o un recuerdo que siempre lo trae todo. Hay gente que dice que pasaron 20 años y debemos estar bien, pero no, no es así».

Por último, Leo Falcón le habló a la comunidad de Olavarría: «de la comunidad, yo pido el apoyo. Olavarría es muy solidaria. Cuando pasó lo de mi hermana, ese día, esa noche fue increíble la movilización. Después con las marchas, era toda Olavarría junta». No es la primera vez que posteo algo pidiendo ayuda y la gente está siempre. Yo lo único que quiero ahora es que la gente vuelva a recordar lo que pasó, lo que está pasando. Esto no es solamente una pelea mía contra esta basura, es una pelea de Olavarría porque no nos podemos permitir que esta persona vuelva a andar entre nosotros».

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp