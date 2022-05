Ley de Salud Mental: ¿falla la normativa o su implementación?

La subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, mantuvo u cruce con María Eugenia Vidal.

Tras la jornada de debate que se realizó en el Congreso, en la que estuvo Marina Charpentier, la madre del cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier, y expresó la necesidad de modificar el artículo 20 de la Ley de Salud mental y Adicciones, la discusión sobre los alcances de la normativa tomó estado público.

La subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, afirmó que “no es la legislación, sino la implementación” y añadió que “necesitamos políticas públicas que transformen el sistema de salud, para que sea más accesible, más justo y solidario”.

En medio del cruce de ideas, la exgobernadora bonaerense y actual diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, reflexionó sobre la situación de “Chano” Charpentier y sumó su opinión.

“Escucho el dolor de Marina y pienso en las miles de familias con las que me junté en estos últimos meses. La Ley de Salud Mental actual no sirve. No acompaña, no ayuda y deja desamparadas a las personas que sufren adicciones. Es urgente reformarla y para eso estamos trabajando”, escribió Vidal.

En tanto, Calmels le salió al cruce en el comentario y aseguró: “Ustedes tuvieron la oportunidad y cerraron el Ministerio de Salud”.

La semana pasada, en declaraciones a radio Provincia, la funcionaria también reflexionó sobre la problemática a raíz del incendio que se desató en la casa de Felipe Pettinato, donde murió un amigo del joven. Su hermana, la panelista Tamara Pettinato, también había cuestionado la Ley 26.657.

Calmels aseguró que la norma que se encuentra vigente “tiene un capítulo entero que prevé las internaciones involuntarias, sólo basta con que un equipo de salud lo indique”.

Añadió además que “las internaciones son uno de los recursos en el marco del abordaje de la salud mental” que se ponen en práctica cuando “no han funcionado otras estrategia de tratamiento ambulatorio”.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp