Liliana Schwindt, primera dirigente en oponerse a la cuota capital que cobrará Coopelectric

Sobre el anuncio de Coopelectric que volverá a cobrar la cuota capital en la factura de energía eléctrica.

La ex Diputada de la Nación, Liliana Schwind fue una de las primeras dirigentes de Olavarría en oponerse a la decisión del Consejo de Administración de Coopelectric de incluir la cuota capital en la factura de energía eléctrica.

«Para poder cobrar esta cuota por acciones la Cooperativa tiene que ser autorizada por el Organismo de Control, en este caso OCEBA. Por supuesto que no los autorizó y lo hicieron como siempre por obra y cuenta de ellos», empezó explicando la ex legisladora de la Nación en su Fan Page de Facebook.

Ante la falta de autorización del OCEBA explicó «vamos a ver qué contestan cuando OCEBA les pida la explicación de este cobro, ya que existe una resolución de OCEBA por la cual nos declara que no somos accionistas sino usuarios y que cualquier cobro por fuera del servicio debe ser informado y justificado»:

«Seguramente, lo justificarán con algún argumento como nos tienen acostumbrados y que hicieron con los medidores de agua. Lógico, la complicidad entre el Municipio y la prestadora del servicio es algo que viene de años. Ahora la Cooperativa tiene dos concejales y el Delegado Municipal ante la Cooperativa -vendría a ser nuestro representante- pasó a ser concejal (Coscia) y el que era concejal (Ferreira) pasó a ser delegado de Coopelectric. Lógico, no controlan nada y avalan todo, está más que naturalizado», fustigó Liliana Schwindt.

«Esto también votamos cuando votamos concejales, el aval político para que hagan estas cosas. Más allá de que no tengo nada personal contra ningún directivo ni empleado, al contrario -la semana pasada llamé por un caso de un sepelio de un vecino y José Maceo me atendió y resolvió de forma inmediata- pero lo que no es, no es, gente. Y en este caso ustedes se extralimitan», explica.

Y cerró «si hay congelamiento tarifario, no pueden cobrar una cuota para hacer COMPENSACIÓN TARIFARIA. Tienen que arreglarlo de otro modo porque el congelamiento tarifario es para PROTECCIÓN DEL USUARIO, algo que con esta medida no estaría cumpliéndose».

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp