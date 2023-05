Llega la primera edición de «La Ganadería que viene»

Las jornadas, abiertas y gratuitas, se desarrollarán el 15 y 16 de junio en Olavarría haciendo foco en el Bienestar Animal y su impacto productivo y económico

«La Ganadería que Viene» es un ciclo de jornadas anuales destinadas a productores y técnicos relacionados con la producción ganadera a fin de mantenerlos actualizados en diferentes áreas que hacen a la rentabilidad, eficiencia y sustentabilidad de la actividad.

Más allá de las crecientes demandas sociales y del mercado internacional respecto de un trato más humanitario en la producción pecuaria, el Bienestar Animal es uno de los pilares de una actividad ganadera eficiente, sostenible y rentable donde sanidad, nutrición, genética, estructura y manejo resultan protagonistas fundamentales.

Lejos de ser algo idealista o «romántico», el bienestar animal es algo bien concreto que impacta directamente en los índices de las empresas ganaderas ya que incluye nutrición, sanidad, manejo, instalaciones y más, que confluyen en lograr no solo una producción más eficiente y rentable, sino también acorde a una demanda social cada vez más consistente respecto del trato que se da al ganado.



La edición 2023 se desarrollará los días 15 y 16 de junio de 2023, en dos sedes, y contará con expositores de primer nivel como Víctor Tonelli, Marcos Giménez Zapiola, Gastón Britos, Laura Testa, Ricardo Chayer y Natalia Aguilar, entre otros. El jueves 15 la cita será en el Centro de Convenciones Olavarría (predio del CEMO) y el viernes 16 habrá una exposición teórico-práctica de Giménez Zapiola en el predio ferial de la Sociedad Rural de Olavarría.

Las charlas y presentaciones se transmitirán además vía streaming, con lo cual el alcance de la jornada es global, y quedan alojadas de manera permanente en YouTube, Instagram y otras plataformas.





El ingreso para ambos días es sin costo aunque los organizadores recomiendan inscribirse previamente para una mejor organización y porque el espacio en el CCO es limitado. La inscripción puede realizarse desde el siguiente enlace



El programa completo



Jueves 15 de junio – Centro de Convenciones Olavarría



8.00 hs. Acreditación

9.00 hs. Auditorio Sala A (CCO) «¿Qué implica ocuparse del Bienestar Animal?» MV Natalia Aguilar, Coordinadora Nacional del Programa de Bienestar Animal de INTA

10.00 hs. Inauguración oficial «La ganadería que viene» Edición 2023

11.00 hs. Auditorio Sala A (CCO) «Calidad de carne desde la mirada de los consumidores» Lic. Claudia Testa, Bioquimica en laboratorio de Calidad de Carne del INTA

12:00 hs. Intervalo. Food Trucks en el predio

14:00 hs. Auditorio Sala A (CCO) «Bienestar y Salud Animal: Predicar con el ejemplo para fomentar el cambio». MV Ricardo Chayer. Especialista en Salud Animal.

15:00 hs. Auditorio Sala A (CCO) «Medios digitales, redes sociales e influencers: su rol en la ganadería moderna». MV Gastón Britos

16:30 hs. Auditorio Sala A (CCO) «Perspectivas del negocio ganadero» por Victor Tonelli, Analista en temas ganaderos. Consultor privado en área de ganados y carne.

17:30 hs. Cierre

Viernes 16 de Junio – Sociedad Rural Olavarría, Av. Ituzaingó Sur



9:00 hs. Acreditación en Pabellón Luciano Fortabat

9:30 hs. Horacio R. Espeluse. «Riesgos ocultos del negocio: Como prevenirlos con un seguro específico para la actividad agropecuaria». Charla auspiciada por La Segunda Seguros.

10.00 hs. «Buenas prácticas del manejo de hacienda que pueden revertir pérdidas importantes en el final de la cadena ganadera» – parte teórica con Marcos Giménez Zapiola, Sociólogo y empresario agropecuario especializado en Buenas Prácticas de Manejo del Ganado (BPM) y Bienestar Animal.

12:00 hs. Servicio de Cantina a cargo del CEA N° 7 Olavarría

13.30 hs Demostración práctica de manejo con diferentes categorías de hacienda en sector embarcaderos y corrales a cargo de Marcos Giménez Zapiola

15.00 hs. Cierre de las Jornadas.

Disertantes

Marcos Giménez Zapiola

Sociólogo y empresario agropecuario especializado en Buenas Prácticas de Manejo del Ganado (BPM) y Bienestar Animal.. Trabaja en difusión y capacitación y ha realizado más de 400 presentaciones sobre estos temas en la Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile. Colombia, Ecuador y Brasil.. Ha publicado (2014) El buen trato del ganado, libro donde compila sus artículos sobre bienestar animal, buenas prácticas de manejo y seguridad laboral, escritos entre 1995 y 2014. Asesora sobre el tema de la Empresa Familiar de Campo, sobre el cual ha escrito numerosos artículos, dictado conferencias y realizado talleres familiares. Ha publicado (2016) La Empresa Familiar de Campo. Del Arenero al Escritorio, libro donde analiza las peculiaridades de este tipo de empresas y presenta una visión crítica sobre sus ventajas y desventajas.

Victor Tonelli

Licenciado en Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina. Consultor privado en área de ganados y carne, asesorando empresas del sector de la producción, la industria frigorífica y al sector público. Productor ganadero (criador-recriador) en General Guido (Bs As) y administrador de varias empresas ganaderas de cría, recría y engorde. Desarrollador y administrador de fideicomisos de Cría y Engorde. Premio Clarín Rural 2013 a la trayectoria ganadera. Fundador y Ex Presidente de Nutryte SA, la empresa frigorífica que lanzó al mercado argentino la primer carne con marca «Cabaña Las Lilas» que ocupó por 3 años el 6° lugar como exportadora de carne vacuna. Ex Director fundador de Carne Hereford de Argentina y Carne Hereford de Uruguay. Fue CEO de Comega SA y Vicepresidente de Estancia y Cabaña Las Lilas SA.

MV Natalia Aguilar

Coordinadora de Proyecto Especifico Nacional de INTA sobre «Bienestar Animal en las cadenas productivas pecuarias». Investigadora de EEA INTA Colonia Benítez. Docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE. Graduada en Medicina Veterinaria en la FCV de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Corrientes-Argentina y Master en Zootecnia con orientación en Etología y Ecología Animal en la Faculdade de Ciencias Agrarias e Veterinarias da Universidade Estadual Paulista (FCAV-UNESP), Campus Jaboticabal Sao Paulo-Brasil. Disertación titulada: «Avaliação da reatividade de bovinos de corte e sua relação com caracteres reprodutivos e produtivos». Entrenamiento profesional en la The University of Sydney (Australia), area Livestock in Future

Landscapes.

Lic. María Laura Testa

Bioquimica en laboratorio de Calidad de Carne del INTA que fue creado para contribuir al desarrollo sustentable de la producción de carne vacuna, mejorar la productividad y la calidad de la carne y transferir al productor ganadero los resultados de la investigación generados. Investiga junto al equipo del INTA Balcarce el incremento del marmóreo a la faena, o sea el veteado del bife angosto cuando se ve en góndola. El grupo de Nutrición de INTA Balcarce que integra María Lura está probando incrementar este nivel de marmóreo a través de la alimentación de grano o concentrado al inicio de la recría. Es integrante de AAPA (Asociación Argentina de Producción Animal)

MV Ricardo Chayer

Médico Veterinario, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Especialista en Salud Animal. Se desempeña como Médico Veterinario de la Actividad privada con residencia en la ciudad de Balcarce, coordinando un grupo de trabajo integrado por 8 Veterinarios y 3 Ingenieros Agrónomos. Socio fundador del Grupo CONPAS (Consultores Pampeanos Asociados). Este grupo brinda asesoramiento y servicios profesionales a un importante número de establecimientos ganaderos distribuidos en una amplia zona de la Argentina. Integrante de la Comisión que coordina el Programa de Educación Continua de Grandes Animales, Producción Bovinos de Carne de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil. Curso destinado a Veterinarios de la Actividad Privada.

MV Gastón Britos

Médico Veterinario que a través de creación de contenidos audiovisuales, realización de pod-cast,stream y disertaciones tiene como objetivos la difusión de la medicina veterinaria y el correcto manejo de los animales.

Formación Académica: Universidad Nacional de Río Cuarto Médico Veterinario (2014/2020), I.C.P. Córdoba Postgrado en Anestesiología Básica (2020), Universidad Nacional de Mar del Plata Especialidad en Salud Animal (En curso), INTA Balcarce, Residencia interna (En curso). Promotor y organizador del 21°, 22° y 23° Seminario de Producción lechera para estudiantes universitarios (Edición virtual y presencial). Disertante de charlas dirigidas a estudiantes de grado en UNRC, UNLP, ENNE, UNL y UCdS.

Horacio R. Espeluse

Socio de Espeluse y Cía. S.C.. Gerente Regional La Segunda Seguros, una organización con fuerte presencia en todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires que nuclea más de 70 productores de seguros a los cuales capacitan, asisten y complementan. En este marco estará presentando un nuevo producto específico para el campo y sus riesgos ocultos: Responsabilidad Civil Aagropecuaria.

Moderador

Ing. Paulo Recavarren

Ingeniero agrónomo, especialista en manejo de sistemas pastoriles. Desde 1990 a 2002, trabajó en la actividad privada, siendo asesor ganadero. Ingresó a INTA a principios de 2003, realizando tareas de extensión relacionadas a la producción ganadera de carne vacuna. Cumplió distintas funciones en la gestión y participa en representación del INTA en distintas instituciones. Se desempeña como Extensionista en la AER Olavarría en módulos demostradores multidisciplinarios, priorizando la generación y aplicación de tecnologías de procesos en sistemas de producción ganadera. Articula con grupos de investigación de la EEA Balcarce y técnicos y empresas privadas para llevarlos adelante. En la actualidad trabaja también en huella de carbono y estrategias de adaptación y mitigación ante el cambio climático, en la búsqueda de alternativas de sistemas ganaderos carbono neutro. Es referente de Enseñanza, Extensión y Vinculación Tecnológica de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA).

Sedes



Centro de Convenciones Olavarría (CCO)

Emplazado en uno de los accesos de la ciudad de Olavarría es considerado un espacio único en la región y se consolida como uno de los centros más importantes de la provincia de Buenos Aires. Por su diseño y construcción, este espacio es apto para cualquier tipo de evento. El Centro de Convenciones Olavarría (CCO) se encuentra del predio del Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO) y se tiene acceso de norte a sur por la Av. Circunvalación, de este a oeste por la Av. Avellaneda y a su vez para llegar a estas contamos con el acceso a traves de la RN226 y la Rp51. Posee una infraestructura acorde a las necesidades de estructura metálica pesada, potencia instalada, sistema de climatización para generar bienestar en su interior, y sistemas constructivos de rápida ejecución.

Cuenta con un Foyer de 400m2, con un amplio espacio para acreditaciones y Salas para conferencias de hasta 330 personas sentadas en formato auditorio. Posee Climatización integral frío-calor centralizada, sala de control de sonido e iluminación, Sistemas de paredes móviles acústicas para división de salones, Depósitos en puntos estratégicos internos, accesibilidad para Discapacitados y sillas para 500 personas

Predio Ferial de la Sociedad Rural de Olavarría

El predio ferial de la Sociedad Rural de Olavarría es considerado uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires. Está ubicado a 5 km. de la Plaza Central de la ciudad con acceso totalmente pavimentado y cuenta con 122 Corrales pavimentados para Hacienda Gorda, 90 Corrales de Invernada, 25 Corrales con agua, 2 Balanzas electrónicas, 3 Cargadores de Hacienda, 4 Plazoletas para Hacienda con bebida y Playa de Estacionamiento para vehículos y camiones. En sus instalaciones de realizan Remates Feria mensuales, remates de Cabañas e importantes Exposiciones, como la última edición de la Expo Nacional Angus de Primavera. El Licenciado Marcos Gimenez Zapiola, Especialista en Buenas Prácticas de Manejo de Bovinos y Bienestar Animal y disertante en este Congreso dijo en alguna oportunidad que la Sociedad Rural de Olavarría tiene las mejores instalaciones de carga y descarga que haya conocido por contar con pisos antideslizantes, tramos llanos al final, rampas de pendiente suave y divisiones en los corrales de embarque. Sin dudas la charla práctica de este Congreso no podría contar con una mejor locación.

Organiza: ZonaCampo

Inscripción: www.laganaderiaqueviene.com.ar

Contacto: 2284 500856

Prensa: Miguel Viñuales 2284 469114

Contacto comercial: Jorge White Tel 2284 653922

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp