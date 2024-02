Los peritos de Tribunales de Azul realizarán una medida de fuerza el miércoles

Fuente: Diario El Tiempo

La secretaria general Asociación Judicial Bonaerense Departamental Azul, María Eugenia Lazarte, confirmó que «una lucha que estamos dando hoy en día, tratando de hacerla cada vez más grande, es el tema del reconocimiento a los peritos dentro del Poder Judicial».

Explicó, en tal sentido, que «es una lucha que viene desde hace muchísimos años. Tuvimos la noticia, en octubre pasado, que iba a existir un reconocimiento por título para los peritos y que se iba a hacer efectiva en enero de este año, y una buena parte del reclamo tiene que ver con eso. Hasta el día de la fecha no hay absolutamente nada. Desde el Gobierno plantean que no está la partida» presupuestaria.

Además, «no tenemos acceso todavía a las resoluciones donde se plantea que se iba a pagar este monto. Sin embargo, se salió a decir en todos lados en octubre del año pasado que este monto se iba a pagar; que estaba el compromiso desde el Poder Ejecutivo y que también estaba el compromiso desde la Corte de hacer este reconocimiento del 15 por ciento sobre el salario a los peritos, y la realidad es que esto no ocurrió».

Lazarte explicó que a «este reclamo lo venimos hablando desde que comenzó el 2024. Estábamos a la espera de que se liquide este monto a los peritos, pero no tenemos ninguna noticia. Se hicieron asambleas interdepartamentales online de más de doscientas personas, tanto zonales, de algunas Departamentales, como de toda la provincia; asambleas de horas y horas donde las y los peritos expresaron la necesidad de que todos los judiciales salgamos a reclamar por este pago, porque en octubre se dijo que así sería, que estaban las resoluciones, que estaba el compromiso del Poder Ejecutivo y que iba a ser a partir de enero del 2024».

Aseguró al respecto que «todo eso se dijo en octubre de 2023, pero al día de hoy no hay absolutamente nada. Incluso se reclamó en las reuniones paritarias anteriores y en la última, de esta semana, pero no hubo respuesta de parte del Ejecutivo respecto a esto. Plantearon que no estaba solucionado, que no estaban los montos, así que se decidió una medida de fuerza».

Por ello, «el 28 de febrero va a haber retención de firmas por parte de los peritos». Lazarte puntualizó que «la idea, desde nuestra Departamental, más allá de la retención de firmas que se va a realizar, es reunirnos con ellos, porque la realidad es que es increíble que se haya hecho un anuncio, de la magnitud que se hizo, asegurando que existía la partida presupuestaria, asegurando que estaba el dinero. Asegurándoles a trabajadores y trabajadoras que hace años vienen peleando por esto, que iban a tener un reconocimiento del 15 por ciento en su salario, pero al día de la fecha eso no está».

«La manera en que vamos a acompañar desde la Departamental es intentando nuclear a los peritos y establecer una mesa de diálogo a nivel de la Departamental Azul, apoyando esta retención de firmas», refirió la titular de la AJB Azul.

Por otra parte, analizó que «si bien es una lucha de ellos, en realidad es una lucha de todo el Poder Judicial. Estamos indignados, como judiciales, que les hayan dicho a nuestros compañeros que iba a haber un reconocimiento del 15 por ciento, que estaba asegurado ese monto, y que todavía no lo estén cobrando. Eso es una barbaridad, porque básicamente es una mentira explícita sobre su salario. Y, al no estar las resoluciones, no tenemos el acceso como para poder hacer una pelea más legal; pero no tenemos los parámetros como para hacer esa pelea desde ese punto de vista. Pero sí están los comunicados, tanto con el apoyo del Poder Ejecutivo, como de la Corte y de la comisión provincial de que los montos estaban y que se iba a empezar a pagar a partir de enero».

En ese contexto, María Eugenia Lazarte aseveró que «el reclamo de los peritos no es un monto porque sí; no se trata de algo descabellado. Estamos hablando de profesionales, de personas que tienen una experticia, que se tienen que expedir respecto a esa experticia, que tienen que firmar informes y ser responsables de esos informes que firmaron. Son auxiliares de Justicia, pero están capacitados cada cual en una materia en particular -estamos hablando de médicos, psicólogos, trabajadores sociales, informáticos, etc.- y además de tener una carrera judicial mucho más corta que el resto de las personas que trabajamos en el Poder Judicial, no tienen ningún reconocimiento pecuniario extra. Y, en cada una de sus pericias, tienen que dar uso de su experticia, de todo lo que estudiaron y ponerlo en práctica, y firmar con responsabilidad por el título profesional que tienen».

Precisó, además, que «en el Poder Judicial nosotros tenemos abogados, por ejemplo. A nosotros se nos paga un bloqueo de matrícula. Los que lo tenemos es por no poder ejercer la profesión por fuera del Poder Judicial, pero además porque es inevitable utilizar nuestra experticia -en este caso, el Derecho- en el trabajo que hacemos. Lo mismo pasa con los contadores, que también tienen una diferencia en su salario; al igual que los martilleros que no pueden ejercer por fuera del Poder Judicial, y tenemos muchas materias donde se les paga».

«Pero tenemos el caso puntual de los peritos -añadió-, como es el caso de psicólogos, trabajadores sociales, médico, pediatra y muchos más, que no tienen una diferencia salarial como el resto, y están poniendo en juego su matrícula todo el tiempo, firmando las pericias que hacen, haciendo declaraciones al respecto y poniendo en juego su experticia, utilizándola en el Poder Judicial y el Poder Judicial eso no lo reconoce».

