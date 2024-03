Lucas Berengua echado del SMN: «Yo no era un ñoqui»

Lucas Berengua es meteorólogo y, tras 21 años de trabajo en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la última semana recibió una notificación de que no le renovarían el contrato en el marco de los ajustes que dispuso el gobierno de Javier Milei para la planta de empleados estatales.

Berenugua es oriundo de Azul y días tras recibió la solidaridad del intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner. El Jefe Comunal destacó las varias veces que se lo consultó durante los temporales del mes diciemre.

«Yo no era un ñoqui. No me vengan con ese verso porque hasta ayer mismo a la mañana era el vocero del organismo», enfatizó el profesional.

«Tiene que ser un error, es indescriptible lo que se siente«, agregó, consternado aún por la noticia.

La rescisión de su contrato no pasó desapercibida. Rápidamente, por las redes sociales circuló un emotivo video del momento en que sus compañeros lo despedían con aplausos y gritos de aliento. Mientras sus colegas cantaban «y Lucas no se va», el Berengua recibía fuertes abrazos para acompañarlo. «Rescato el momento emotivo que me brindaron mis compañeros. Fueron 200 abrazos. Y tengo más de 400 mensajes aun sin leer en el WhatsApp», contó Berengua.

«Fueron años de estar encargado del organismo y nadie me puede llamar de esa manera [por ñoqui]», dijo en diálogo con Radio con Vos. «No hay manera de comprobar que yo no hacía mi trabajo; tenía responsabilidad bajo tres centros internacionales», resaltó.

Él, como muchos de sus compañeros, pensaba que cuando desde el Gobierno habían dicho que había contratos que revisar era por ciertos casos particulares. «Pero las autoridades se apoyaron en el discurso del ajuste para sacarse gente de encima o no sacar a cierta gente y, en mi caso, volar sí a un profesional», se explayó Berengua, y dijo que «el criterio con que se elige es la perversidad».

«Si la idea de reducir era para con aquellos que no producían en el organismo, hicieron las cosas mal. Se mandaron una. Hay una gran cantidad de servicios que el SMN produce a diario que hoy está en un riesgo total», advirtió. «Principalmente, la red de observaciones meteorológicas porque hay estaciones en el interior que fueron totalmente diezmadas, como el caso de La Plata», aseguró.

Todavía «shockeado por la situación», Berengua dijo que «aún no se asesoró sobre los pasos legales» a seguir, aunque contó que no cobrará indemnización porque así lo dice el artículo 9 de la ley de empleo público. Si bien desde el Gobierno dijeron que serían cesanteados 120 trabajadores de ese organismo, el meteorólogo dijo que ayer les llegó el comunicado a «54 personas». (Fuente: Diario La Nación / Diario El Tiempo)