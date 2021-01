Madame Lú: “La belleza viene en todos los talles”

Madame Lu, artista y activista olavarriense realizo una produccion fotográfica esta vez con el fin de concientizar sobre la variedad de talles y celebrar la diversidad de cuerpos.

“No trabajamos ese talle”, “Se estira con el uso”, “Es así apretado”, “Talles más grande no entran en esta marca”, son frases comunes a diario en muchos locales. A pesar de contar con una ley de talles y comercios que adhieren, seguimos viendo en los medios y la industria de la moda la discriminacion y los estereotipos de cuerpo ideal.

Victoria Altavista, mas conocida como Madame Lu, junto a Brian Cendra, Jesus Sosa y Alan Aguirre, militantes locales, se suman al reclamo por la inclusion y la defensa del cuerpo real, a traves de una grafica con el local de ropa e indumentaria “Dulce Camila” de nuestra ciudad.

“Encontrar una tienda, pedir tu talle sea el que sea y que te ofrezcan variedades es algo que no es fácil de encontrar, y en este local senti hasta esa emoción, la satisfaccion de poder elegir, sentirte bella, de sentirte parte de la sociedad y no “especial”, porque siguen diciendo talles especiales cuando deberian ser considerados talles reales. Por ejemplo cuando dicen “es talle único” ¿Con qué lógica se explica que haya un talle que encaja en todos los cuerpos de los miles que entran a comprar? Un talle único no es una alternativa ni real ni justa. Quien no entra en el “talle único” pasa a ser una persona “anormal”, a esto queremos apuntar con la campaña ¡Cada cuerpo es único!“, expreso Victoria.

A traves de las publicidades se genera un “deber ser” en nosotros. Todas tienen bajada de línea de representaciones de lo que se espera de la sociedad, la cual incorporó determinados parámetros y quien no cumple los requisitos queda excluido. Se suma a esto la estimulación visual, que transmite una serie de normas, valores e ideales que incorporamos de manera inconsciente, bombardeándonos con el “ideal de belleza” en el cual la mayoría de la población no encaja.

“Queremos ver cada vez más diversidad de cuerpos, sencillamente porque todos tenemos un cuerpo distinto y merecemos más representación en los medios y la moda, el problema no esta en nosotros por ser diversos, sino en el mercado, también hay una gordofobia implicita” señaló Victoria.

Junto al reclamo y la celebracion de las disidencias, la produccion busca que los comerciantes, diseñadores y quienes están en el mundo de los medios tengan en mente la responsabilidad social, ya que las desiciones que ellos toman afectan a los consumidores y esto no debería ser tomado a la ligera.

“Esta es una lucha a la que vale la pena sumarse, debemos romper estereotipos y barreras, empezar a cambiar la mentalidad de la gente ya que todos los cuerpos son visibles. La discriminación tira para atrás a las personas que están en proceso de aceptarse, hace que lo sufran en silencio, que se culpen. Uno es perfecto como es”, concluyó Victoria.

