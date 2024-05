Mal estado de caminos rurales: “No vemos que estén trabajando las máquinas”

La Sociedad Rural de Olavarría se mantiene en alerta por la situación en la que se encuentran los caminos rurales del Partido. Desde la entidad no dudaron en afirmar: “Nunca estuvimos tan complicados como en este momento.”

El presidente de La Rural Olavarría, el médico veterinario Daniel Ayçaguer habló con el periodista Martín Miguel Rodríguez (Lu32) y planteó la actualidad de la red vial local: “nunca estuvimos tan complicados como en este momento. Desde que empezó el año y empezaron las lluvias van entre 500 y 600 mm. Es una locura.”

El presidente de La Rural agregó: “hasta que empezaron las lluvias en demasía los caminos estaban bien mantenidos pero indudablemente no se le había hecho caso al tema hidráulico y cuando cayó agua demás no dieron a vasto las alcantarillas y todo lo que es hidráulica y pasó lo que pasó.”

“Hoy es un momento critico” Daniel Ayçaguer.

El presidente de la Sociedad Rural de Olavarría dijo que aún no se han reunido con representantes de la Municipalidad. Al respecto dijo, “nosotros también estamos esperando que el Municipio llame a una reunión con la Mesa Agropecuaria.”

Recordó que hace “un mes” en contacto con autoridades del Municipio se habló “de dejar el mantenimiento de lado para empezar a atender la urgencia.”

En este sentido, y al plantear su diagnostico, Daniel Ayçaguer expresó: “nosotros no hablamos desde La Rural o la Mesa Agropecuaria sólo defendiendo al productor rural, en este caso es la comunidad rural. Acá hay gente que está aislada, gente que está totalmente aislada: chicos que no puede ir a la escuela, maestras que lógicamente no pueden llegar a la escuela. Los meses de marzo, abril y mayo es el momento de mayor movimiento en los caminos rurales” y en este punto agregó: “tenemos salida de terneros de todos los campos, tenemos soja, tenemos maíz. El mayor movimiento viene en estos meses y la verdad que la vemos fea.”

“El invierno no es el momento para acomodar estos temas, estos temas se acomodan cuando los caminos están secos. Era en el verano.”

El presidente de la Sociedad Rural, de todas maneras, dijo que tienen “mucha confianza” en el secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña a quien calificó como una “persona que escucha” y recordó que antes de llegar a su cargo en el Municipio trabajó “mucho tiempo en la Mesa Agropecuaria.”

De todas maneras, Daniel Ayçaguer expresó “de Orfel para abajo vemos un vacío importante, no vemos las máquinas trabajando la urgencia.”

Volviendo a la actualidad de los caminos y al estado de los mismos, Daniel Ayçaguer agregó: “la falta de lluvias enmascaraba este problema, cuando llovieron 500 ó 600 milímetros nos dimos cuenta todos que había un trabajo de hidráulica que no se hizo durante años. El agua no está escurriendo. El agua no se va de arriba del camino. Las alcantarillas están tapadas, las zanjas están sucias. Falta ese trabajo. Hay que sacar el agua antes de meter una máquina.”

Daniel Ayçaguer, al momento de dar un ejemplo de lo que pasa campo adentro en la extensa red vial que tiene el municipio, dijo que en Muñoz, por ejemplo, están totalmente anegados: “no pueden salir, no pueden entrar.”

El Presidente de la Sociedad Rural analizó la nueva licitación que lanzó el Municipio para el mantenimiento de Caminos Rurales e hizo especial observancia a las cifras que se presupuestaron para cada una de las zonas.

En este sentido señaló: “fuimos viendo que era la misma partida para todas las zonas, y hay zonas que tienen más kilómetros que otras y no pueden tener el mismo presupuesto. Eso será lo que ahora está estudiando el Municipio para dar alguna explicación.”

Más allá del mantenimiento, Daniel Ayçaguer dijo que en materia de atender la urgencia no se ven las máquinas trabajando. “Yo creo que la reunión de la semana que viene será para explicar el plan de contingencia, pero una semana es mucho tiempo”, dijo el presidente de La Rural Olavarría.

Por último, Daniel Ayçaguer dijo “lo que estamos pasando es inaudito. Estamos en plena zafra, Olavarría tiene entre 300 y 350 mil terneros que tienen que salir del Partido. Eso significa alrededor de 4000 ó 5000 camiones de movimiento, en algún momento hay que entrar a los campos porque los terneros no se pueden dejar en el campo porque tienen que comer. Llega un momento que hay que sacar y la respuesta del Estado es: yo les brindo un camino transitable. Viene la peor época del año y no sé como se va a resolver.”