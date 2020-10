Mar del Plata: Aseguran que un paciente con COVID debió ser trasladado en vuelo sanitario

Foto de anoche en Mar del Plata: tuvieron que trasladar a Bs. As. en vuelo sanitario a un paciente con Covid porque no había camas de terapia intensiva. Pero Montenegro dice que la ocupación no llega al 60% y abre todo. Mar del Plata es un descontrol. Los hospitales no dan más. pic.twitter.com/CZ3fOOXgbh