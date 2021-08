«Maradona estaba lúcido y no tenía nada”, dijo el neurólogo que lo evaluó en la casa de Tigre

El mismo testigo le aclaró a los fiscales que el servicio en la casa de Maradona no fue un internación sino “cuidados domiciliarios”.

“Nosotros no brindamos internación domiciliaria, brindar eso sería un servicio idéntico al de un sanatorio y eso no es posible. En los cuidados domiciliarios se pueden brindar algunos equipos ortopédicos, de oxígeno, que no sean de alta complejidad, equipos de enfermería para lo que es aplicación y control de medicación, pero no se puede armar una terapia intensiva en un domicilio”, agregó.

La ronda de testigos continuaba estos días en la Fiscalía General de San Isidro, por donde restaban declarar el médico Fernando Villarejo, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Olivos; Pablo Dimitroff, director médico de la mencionada clínica; la psiquiatra de Swiss Medical Marcela Waisman; Rocío Oliva, la última pareja que tuvo el «10»; y el abogado Víctor Stinfale.