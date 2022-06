María Laura Abregu: «cada vez que ella entraba le daban una paliza, ahora se pasaron de rosca con la paliza»

La madre de Daiana, la mujer que fue hallada muerta en la Comisaría de Laprida, exige justicia. El abogado olavarriense Sergio Roldán representa los intereses de la familia. Es la segunda vez que un preso aparece ahorcado en esa celda.

La localidad de Laprida continúa conmocionada por el fallecimiento de Daiana Soledad Abregu (26) en la comisaría local. Mientras la madre de la chica aseguró a un medio local que “a la Policía se le fue la mano con mi hija”, el secretario de Seguridad de la Municipalidad opinó que fue “negligencia” de la Policía, que no estaba vigilando a la chica en el momento de su muerte en la celda.

María Laura Abregu, la madre de Daiana, contó a la radio Z98 que “vemos todas las irregularidades que se hicieron, todo lo que nos han mentido hasta ahora”, en relación al accionar policial. Insistió con que “la Policía miente y acá están encubriendo algo. Supuestamente mi hija estaba con un ataque de nervios, ¿por qué no la llevaron a salud mental para que se calme? Me vinieron a avisar que la agarraron y después que mi hija decidió quitarse la vida. Eso no lo creo, mi hija no lo hubiera hecho. Tenía toda la vida por delante”.

La mujer afirmó: “Yo sabía por mi hija que cada vez que ella entraba le daban una paliza. Ahora se pasaron de rosca con la paliza, se les fue la mano”.

María Laura hizo un pedido de apoyo “a toda la comunidad” y lamentó: “Ahora me tocó a mí pero en cualquier momento le puede pasar a cualquiera”.

Responsabilidad policial

En tanto, en horas de la tarde de ayer el secretario de Seguridad municipal, Daniel Bayonés, estuvo en el programa Té para Tres, en la misma emisora donde habló la madre de la joven.

Allí, el funcionario le aseguró al periodista Federico Vittet que cree que el hecho fue “negligencia” por parte de la Policía, ya que no la estaban vigilando en el momento que la chica se ahorcó. De hecho, la responsable directa de la vigilancia de la detenida ahora se encuentra suspendida y bajo investigación, al igual que otros tres policías que estaban en ese momento -domingo por la tarde- en la comisaría lapridense.

Los resultados de la autopsia, por su parte, arrojaron que Daiana Abregu murió por asfixia y tiene marcas en el cuello.

La joven fue encontrada muerta en la misma celda en la que tiempo atrás apareció otro preso ahorcado, colgado de una ventana que está a un metro de altura y que se utiliza para que los detenidos se comuniquen con sus familiares. (DIB) MM

