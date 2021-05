María Peralta: “apostaremos a continuar el modelo que ha permitido el crecimiento de la Facultad”

María Peralta y Oscar “Chacho” Cabrera conforman la dupla que tendrá a su cargo conducir la FIO por el próximo período de gestión.

Cree en el trabajo como plataforma para crecer, propone que la FIO aporte a mejorar la sociedad en un contexto especialmente agitado, se entusiasma ante el desafío. María Peralta, un fruto de la FIO que hoy la distingue confiriéndole el máximo rol institucional.

Después de ocho años de vicedecanato usted conoce perfectamente los desafíos de la gestión, ¿qué la motivó a ir por el decanato?

Esto ha sido un proceso, y diría que ni siquiera ha surgido hace ocho años. En todo caso lo que ocurrió en ese tiempo es que mi compromiso fue más grande porque ocupé un cargo de más jerarquía. Pero en realidad mi compromiso con la gestión ha estado siempre, desde que empecé en la docencia en la Facultad. Así se fueron dando las cosas, luego fue en el Área, en el Departamento, luego el Consejo Académico. Por eso me gusta definirlo como un proceso que, en todo caso, se ha afianzado en los últimos ocho años. Lo tomo como un paso, de mucha responsabilidad y compromiso, pero el hecho de charlarlo, de que haya surgido en el grupo y que se habló, se consensuó, y finalmente el Consejo lo avaló, me permite decir que no fue un día; la decisión es el trabajo de mucho tiempo. Me enamoré de la gestión, me gusta, y cuando podría decir que estoy llegando casi al final de mi carrera académica, yo sigo entusiasmada con la gestión. Por eso doy este paso, y por eso espero no defraudar a nadie. Espero tener una gestión en la Facultad como han sido las anteriores, creo que todas han sido muy exitosas y han puesto a la Facultad en el lugar en que está.

Hace ocho años, ¿estaba en sus planes llegar al decanato?

No, no. Yo siempre que he ocupado algún cargo de gestión y me he involucrado, siempre ha sido con ganas de trabajar. Soy de la idea de que uno tiene que trabajar, comprometerse, hacer el camino, y luego vienen las posibilidades de continuar o de hacer un camino mayor al que te convocan. Mi experiencia es esa, haciendo surgen las cosas, cada vez con mayor compromiso y más interesantes.

Hay un contexto político agitado, que la pandemia se ha encargado de marcar más aún. ¿Cómo se inscribe la FIO en ese escenario?

El compromiso de la Facultad con la sociedad siempre ha estado, siempre se ha trabajado para ver cómo abordamos la demanda de los sectores vinculados con la Facultad. Cuando hablo de sectores me refiero al productivo, de servicios, al educativo por supuesto. Entonces ese compromiso sigue estando, nosotros estamos proponiendo un modelo de gestión que es de continuidad de lo actuado hasta aquí. Como es lógico, porque yo pertenezco a un equipo de trabajo, a una línea, a un modelo de gestión. Por supuesto, habrá dinámicas que nos requiera cada momento, por supuesto revisando permanentemente nuestra planificación estratégica, como hemos hecho siempre.

¿Cuál prevé que sea el vínculo con la comunidad y las políticas públicas?

La ingeniería va muy de la mano de las políticas públicas. El desarrollo del país va de la mano de la ingeniería. La Facultad de ingeniería, como generadora de conocimientos, de recursos humanos, como apoyo a las empresas, al emprendedorismo y a la innovación, a la generación de empleos, ha tenido siempre estos temas en agenda. Pero hoy, lamentablemente, el contexto ha agravado el problema del hambre, de la pobreza, del empleo informal o la falta de empleo. Creo que Ingeniería ha venido haciendo mucho y debemos profundizar esto con el nuevo equipo de gestión, en pos de aportar a la sociedad desde nuestro compromiso social. Tenemos que potenciar lo que vinimos haciendo porque creo que la sociedad necesita el crecimiento productivo, e Ingeniería es un eslabón fundamental.

¿Qué significado tiene la designación del ingeniero Oscar Cabrera como vicedecano?

La idea es que el equipo de gestión trabaje en esos temas que mencioné, codo a codo. Creo que estaremos trabajando juntos, cada uno seguramente tendrá sus líneas de acción, pero veo un Decanato formado por decana y vice trabajando fuertemente en estos temas. Con “Chacho” Cabrera tenemos una historia similar en el recorrido de la gestión, y tenemos una mirada similar sobre cómo puede y debe contribuir la Facultad, como institución pública, a la sociedad que tanto requiere hoy de este aporte. Coincidimos en las miradas y por eso estamos juntos, no podría ser de otra manera. Espero que se afiance el trabajo en el equipo y que cada uno tenga un rol determinado, de eso se trata. Habrá que asignar tareas, articular y llevar adelante estas políticas delineadas desde hace tiempo, que esperamos profundizar y dinamizar.

¿Qué FIO visualiza para dentro de cuatro años, cuando termine esta gestión?

A mi me gusta soñar… Vamos a apostar a la continuidad del modelo, un modelo que ha permitido un crecimiento continuo de la Facultad. Yo espero que, después de los cuatro años, ese crecimiento no se haya interrumpido. Quisiera que dentro de cuatro años podamos decir, como nos gusta a los ingenieros, que hemos tenido un delta de crecimiento para que quienes vengan puedan darle continuidad a la formación de recursos, generación de conocimientos, todo lo que implica la Facultad de Ingeniería. Y fundamentalmente esto de los vínculos, creo que hoy es fundamental aceitarlos. Eso espero, terminar y poder decir que dimos un salto, aunque sea pequeño porque cuatro años no es tanto tiempo, pero la idea es que la FIO siga creciendo y siga teniendo ese reconocimiento en la región que está teniendo, para el bien de todos.