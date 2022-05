Martín Tetaz en Olavarría: «Queremos un candidato radical en la Nación y en Provincia»

Belén Vergel anfitriona de la llegada del dirigente y Diputado Nacional, Martín Tetaz.

En la figura de virtual candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el Diputado y dirigente radical Martín Tetaz recorrió la Séptima Sección Electoral y llegó a Olavarría. En la sede de la Cámara Empresaria brindó una charla a sala llena aunque antes habló con la prensa.

Tetaz llegó a la ciudad tras realizar una actividad similar en la ciudad de Azul, en el marco de un proceso sostenido de instalación.

Ante los medios de prensa de Olavarría no dudó en afirmar, «la provincia no tiene gestión». Esa frase la contextualizó en el marco de una conversación que mantuvo con autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Azul quienes le aseguraron no poder afrontar una inversión que sería de alto impacto para la zona.

En la Cámara Empresaria de Olavarría fue recibido por los concejales Belén Vergel y Sebastián Matrella y los dirigentes radicales Gonzalo Dolagaray, Franco Cominotto y Carlos Bianchi, entre otros.

Tetaz volvió a criticar a la gestión de Kicillof y dijo, «le falta mucha gestión. El Estado provincial tiene incapacidad de gestionar: no sabe el Estado de la Provincia cuántos chicos abandonaron la escuela durante la pandemia, no sabe donde ir a buscarlos, no tiene datos de lo que aprenden los chicos adentro de las aulas. En la provincia hay que medir, tener un plan de desarrollo y gestionarla».

Tetaz no pudo evadir hablar de la interna entre el PRO y la UCR dentro de Juntos. Allí fue donde dijo, «yo lo veo natural, hay tres partidos grandes dentro de la coalición y otros espacios, como el de los liberales. Todos tienen legitimo derecho a reclamar protagonismo, que cada uno de los partidos refuerce su identidad nos parece fantástico, eso le sirve a Juntos. Le podemos ofrecer un montón de alternativas a la sociedad».

El dirigente y economista expresó, «hoy los partidos de la coalición están más fuerte» y sobre algunas criticas del ex presidente Macri dijo, «es halago, quiere decir que la UCR está haciendo las cosas bien».

Martín Tetaz, critico con Kicillof

Más adelante, durante la conferencia de prensa, habló de cuáles serían las medidas que debería tomar la Argentina para estabilizar y poner en marcha la economía. Allí sostuvo, «la Argentina necesita cuatro reformas importantes: una reforma monetaria dramática, hay que sacarle el Banco Central al Presidente. El Presidente no puede poner ni sacar al Presidente del Banco Central y no puede meter la mano en la caja del BCRA. Si logramos hacer esto podemos ser igual que cualquier país de América Latina que tienen el Banco Centra separado y no tienen inflación. La segunda reforma tiene que ser una Ley de Emergencia Laboral para las PYMES, las PYMES tienen capacidad de contratar y no contratan por temor a la industria del juicio. Eso lo tenemos que resolver. Entonces cuando tengamos estabilidad monetaria y una economía creando el primer año 650 mil empleos y el segundo año 350 mil empleos, la Argentina tendrá un nivel de dinamismo y crecimiento económico que facilitará una Reforma Tributaria y una Reforma del Estado que también son necesarias. Con esas cuatro reformas Argentina se va a poner de pie».

El Diputado Nacional Martín Tetaz agregó, «Argentina tiene que pensar reformas de largo plazo. En la provincia de Buenos Aires hay una central: la reforma educativa. Nosotros necesitamos gente creativa, que piense afuera de la caja, que resuelva problemas de manera poco convencional , gente que trabaje en grupo y aprenda de manera autorganizada. Hay que empezar a dar esa discusión».

La conferencia completa

Tetaz fue y vino y siguió hablando de la política interna de Juntos y la UCR. «Vamos a definir un programa, y los que estén de acuerdo con el programa se suman. Luego de la discusión de como ordenar es tener candidatos radicales tanto en la Nación, la provincia y cada uno de los Municipios», sostuvo.

Sobre las candidaturas nacionales y provinciales fue cauto. «N hay que bajar a nadie, ni subir a nadie», expresó en referencia a los candidatos a presidentes de la UCR.