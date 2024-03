Masiva marcha por el 8M en calles de la ciudad

Fotos y Fuente: Central de Noticias y Desayuno con Noticias

Hubo una importante convocatoria en el marco del #8M. Encuentro en el parque, feria, festival y lectura del documento.

Este viernes por la tarde y en el marco del 8M, una importante convocatoria se movilizó por las calles de la ciudad bajo el lema “Saquen la motosierra de nuestros derechos” en contra de la gestión Milei.

Mujeres autoconvocadas, disidencias, artistas y público en general se concentraron en dos puntos: Belgrano y Brown y Necochea y Brown, donde hubo feria, la participación de artistas y diversas consignas, entre las que se destacó el pedido de ni una menos así como también el cese del ajuste por parte de Javier Milei.

Finalmente, las convocatorias se unificaron y, con cierta distancia, marcharon por diversas calles de la ciudad, con el paso tradicional por el Paseo Jesús Mendía y la Comisaría de la Mujer. Si bien hubo reclamos a la gestión municipal, el gobierno nacional se llevó la mayoría de los reclamos y los cantos en contra: “Milei, basura, vos sos la dictadura” se oyó en las columnas de mujeres y disidencias que participaron de la marcha.

Desde la Asamblea Feminista y Disidente se leyó el tradicional documento en el que resaltaron que “a casi tres meses de la asunción de un nuevo gobierno nacional de características fascistas nos toca salir a las calles para exigir y luchar por la defensa de nuestros derechos. El gobierno de Javier Milei y Victoria Villaruel han levantado un plan de guerra contra las masas”.

Indicaron que “el ajuste feroz a cuenta del FMI, de patronales del campo, alimenticias, banqueros y especuladores inmobiliarios, golpea a todo el pueblo llevando la cifra de pobreza nacional al 60%. ¡Pobreza que sabemos golpea aún más fuerte a mujeres, disidencias y niñeces!”.

Denunciaron que “en los dos primeros meses del año hubo 53 femicidios y transfemicidios. Nos asesinan cada 26 horas. ¡Por eso gritamos NI UNA MENOS!

Entre otras medidas, exigieron al nuevo gobierno municipal “que informe qué líneas de trabajo se propondrán para dar respuesta a la emergencia de género en nuestra ciudad”.

Pidieron sostener “la formación permanente y en servicio para todes les trabajadores de la educación en ESI con perspectiva de género e intercultural”.

Agregaron que “la ley de identidad de género no se toca porque lo que no se nombra no existe y lo que no existe no tiene derechos. No es ideología de género, son derechos. Por la aplicación de la Ley Micaela en los tres poderes del Estado”.

Uno de los puntos en que se hizo más énfasis es en respetar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): “Exigimos una línea gratuita municipal para denunciar las violencias a las que somos expuestas quienes gestamos, parimos, abortamos y cuidamos nuestra salud sexual”.

“Exigimos al hospital y al equipo de ginecología que garantice abortos sin dilaciones con perspectiva de género” agregaron.

En materia de Justicia, pidieron que “la Unidad fiscal especializada en género funcione como tal ¡Que se designe una fiscal a cargo!” y exigieron que no se impulsen Juicios por Jurado en casos de femicidio.

“Justicia por Daiana Abregú, nadie se suicida en una comisaría. Justicia por Marcela, justicia por Sofía! ¡Justicia por Sandra y Tito! Justicia para Lujan Riva de Neira y María Lujan González. Son femicidios”.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp