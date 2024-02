Maximiliano Wesner encabezó el acto de inicio de clases en la Escuela de Policía Juan Vucetich

El intendente municipal Maximiliano Wesner recibió a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con quienes compartió una agenda de actividades que incluyó una reunión de trabajo en el Palacio Municipal y una recorrida del Polo Educativo “Juan Vucetich” sede Olavarría, que funciona en el Cerro Fortabat de la localidad de Loma Negra.

Junto a Gonzalo García, vicerrector del Instituto Universitario Juan Vucetich, y Martín Meza, Director Provincial de Formación, Capacitación y Evaluación del Ministerio de Seguridad bonaerense, el jefe comunal compartió una reunión de trabajo, de la que también fueron parte la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar y el subsecretario de Protección Ciudadana Elías Quintas. Dialogaron acerca de la situación en materia de seguridad y prevención tanto de nuestra ciudad como de la Provincia. En la ocasión se avanzó acerca de la importancia de desplegar acciones conjuntas y coordinadas en pos de la comunidad.

En ese marco, se destacó también la trascendencia de Olavarría como distrito en la región y el aspecto distintivo de poseer un Centro de Formación y de Especialización como lo es el Polo Educativo “Juan Vucetich” que funciona en la localidad de Loma Negra, que se ha erigido como un punto de referencia en toda la Provincia, donde esta mañana iniciaron un nuevo ciclo lectivo más de 400 postulantes.

El intendente de Olavarría y los funcionarios provinciales encabezaron el acto protocolar junto a referentes de la Escuela de Policía. Se trató Jefe del Polo Educativo comisario inspector Marcelo Saraceno, el director de la Escuela de Policía comisario César Parodi y el subdirector subcomisario Guillermo Bareiro. Se recuerda al respecto que ese predio cuenta con la Escuela de Policía Juan Vucetich, el Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales y un Centro de Entrenamiento.

En ese marco Wesner dirigió palabras de bienvenida y reconocimiento a los más de 400 postulantes que inician su camino, como así también a los trabajadores y formadores del lugar. Recordó que “hace muy poco me tocó participar, en este mismo lugar, del acto de egreso de los primeros egresados de la escuela de Policía Rural, mil efectivos. También estuve en la entrega de patrulleros para el Comando de Patrulla Rural, y en la entrega de recursos que destina la Provincia de Buenos Aires, a través del sistema de drones, del sistema de aeronaves no tripulables. Es una Escuela de excelencia, la tenemos en el Partido de Olavarría y hoy los abraza, para que puedan dar el puntapié inicial en su formación”.

En este sentido, agregó Wesner que “esto no es un curso, esto es el inicio de la trayectoria de 30 años de formación que van a tener por delante, esto es el inicio de la formación dentro de la Policía Bonaerense, que va a continuar con la oferta académica que tiene la Universidad que puso a disposición la Provincia para que ustedes se puedan formar de manera continua. Este es el inicio del trabajo conjunto que vamos a recorrer entre este Municipio y la Provincia de Buenos Aires. Por eso es importante la articulación, por eso es importante conocernos y que conozcan la política preventiva que adoptamos también desde el Municipio en materia de seguridad, en materia de protección ciudadana”.

Por último, enfatizó “mis felicitaciones para todos ustedes por tomar esta decisión de formar parte de la Fuerza desde hoy, porque la Fuerza comienza con la capacitación, no sólo a partir de ponerse el uniforme. Por eso es importante esta postulación, así como también todas las etapas que transiten desde acá. La decisión que han tomado es loable, no sólo a nivel personal, también hay una familia que los acompaña, que los apoya, y es la familia la que realmente necesita que se la proteja desde la prevención, por eso me comprometo a trabajar de manera conjunta con todos ustedes. Por eso estoy hoy acá, no sólo para darles la bienvenida”, concluyó Wesner.