“Me encanta ser Intendente: estará en los vecinos si sigo”

En el apartado político de su entrevista con estudiantes de Periodismo, el jefe comunal dio indicios acerca de un tercer mandato. Aseguró que “aún falta” pero si las elecciones fuesen hoy “sería el candidato”. Habló también de posibles sucesores y de la imposibilidad de que José Eseverri forme parte de su gestión.

En la segunda parte de la entrevista grupal con estudiantes de la carrera de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicén, el intendente Ezequiel Galli habló de política partidaria y de elecciones. Dio muestras claras de querer seguir en el cargo, pero evitó cerrar el tema: “todavía falta”, dijo. Habló también de los temas pendientes que justificarían un tercer mandato y sostuvo que no tiene ningún impedimento legal para presentarse.

En los 45 minutos donde este martes respondió a los estudiantes de la cátedra de Periodismo Político y Económico (ver ficha técnica del trabajo al pie de esta nota), Galli también nombró a posibles sucesores y dijo que José Eseverri, su ex rival, no tiene lugar posible en su gestión, a pesar de la cercanía del exintendente con el curismo, un fuerte aliado oficial.

Candidato del 1 al 10

Mateo Stagnoli: Desde afuera parece cada vez más claro que el año que viene hay otra candidatura a Intendente de Ezequiel Galli. Del 1 al 10, ¿cuánto está confirmado esto que ve todo el mundo?

Galli: El año pasado se modificó una ley que me impedía volver a ser candidato. Tenía una falla en su concepción, se modificó para que, quienes fuimos elegidos en 2015, tengamos nuestro primer mandato a partir del 2019. Del uno al diez, hoy no puedo decir ni 1 ni 9 pero es un trabajo que me encanta: estará en los vecinos si sigo, si es que me vuelven a votar. El año que viene tomaré la decisión si le sirve al espacio que sea candidato o seguiré mi camino en otro lugar.

Mateo S.: ¿Y si las elecciones fuesen este año que diría?

Galli: Seguramente sería candidato pero falta todavía.

Johanna Riveros Arroyo: ¿Iría con lista pura o por consenso?

Galli: Va a depender de las candidaturas a presidente, gobernador, legisladores. La herramienta de las PASO puede ser utilizada. La primera experiencia fue en 2015 donde competí contra Ernesto Cladera, un dirigente histórico del radicalismo, ganamos y me convertí en candidato firme. El año que viene puede pasar lo mismo o que busquemos una lista con unidad y hagamos una oferta electoral más potente. Vamos a hacer lo que le convenga al espacio, hay que ceder espacio para construir más.

Mateo S.: ¿Qué experiencia recoge del armado del 2021?

Galli: Mucha experiencia. Nos tocó perder con el radicalismo en la Sección pero ganamos en Olavarría. En mi rol de referente de la Séptima, fue una buena experiencia personal y profesional.

Nicolás Isalberti: En caso de que no vaya a reelección, ¿tiene alguna figura que diga “me puede reemplazar”?

Galli: Varios podrían reemplazarme. En estos 7 años se fueron generando cuadros políticos que pueden ser buenos candidatos y buenos intendentes.

Sofía Bortayro: ¿Hilario podría ser uno, por ejemplo?

Puede ser Hilario (Galli), Diego (Robbiani), Bruno (Cenizo), Juan (Dambolena), Daiana (Copero). Es una discusión que debemos darla en conjunto. Confío muchísimo en todos.

Eseverri, ¿aliado o adversario?

Franco Díaz: Teniendo en cuenta que José Eseverri es delegado en el Consejo de Administración de Coopelectric (el curismo forma parte de Juntos) y Margarita Arregui es secretaria en el HCD, ¿considera que se puede ampliar un acuerdo con el eseverrismo? ¿Qué lugar puede ocupar hoy José Eseverri en la gestión local?

Galli: José nunca va a ser parte de la gestión porque fue Intendente durante 8 años. Sí podría llegar a ser un muy buen dirigente político provincial o nacional de cualquier espacio, tiene gran capacidad, ha hecho una muy buena gestión. No podría ser parte de un equipo porque no somos del mismo espacio. Margarita es parte del HCD por su capacidad y experiencia. No me lo imagino a Eseverri siendo parte de este equipo de gestión local, quizás pueda volver a ser intendente, es una decisión que deberá tomar él.

Franco D.: ¿Lo considera un adversario o un aliado del oficialismo?

Galli: Hoy no tenemos una alianza, no hay concejales ni legisladores. Tengo muy buen diálogo y podríamos llegar a ser adversarios, como en 2019. Nunca le cerraría la puerta a un José Eseverri candidato a Intendente el año próximo, es joven y le queda mucho hilo en el carretel. Quizás no desde el Frente de Todos con el kirchnerismo pero sí en un espacio peronista. Siempre dejó en claro que el PRO y Juntos por el Cambio eran un límite para él. Podríamos llegar a ser adversarios.

Nombres propios y ajenos

Mateo S.: Después de dos candidaturas en 2015 y 2019, ¿por qué los olavarrienses deberían votarlo para un tercer mandato? ¿Qué tiene para ofrecer?

Galli: A veces los proyectos que uno plantea para la gestión exceden la cantidad de años que planeaba. Hay un montón de proyectos a largo plazo. Es interesante contarle a la ciudadanía lo que tenemos en mente para los próximos 5, 10 y 20 años, y porqué podríamos llegar a ser una gestión por 4 años más y que el espacio pueda continuar con otro candidato a Intendente, cuando la ley ya no me habilite a ser candidato.

Rocío B.: En cuanto a los referentes de la oposición, ¿qué nombres ve como futuros adversarios?

Galli: En el Frente de Todos uno puede imaginarse a Federico Aguilera y Maxi Wesner, pero también a Cesar Valicenti, alguien de mucho peso dentro del FdT. Hay muchos cuadros políticos que podrían ser candidatos como Eduardo Rodríguez por el massismo y dentro del peronismo, Sergio Milesi. En el radicalismo, varios: Cominotto, Matrella, Vergel.

Luz Moyano: Entre los opositores locales que menciona, llama la atención que no aparezca Celeste Arouxet. ¿No la ve como una adversaria?

Galli: Puede ser tranquilamente candidata. No sé qué va a pasar con Espert, ella llegó al Concejo Deliberante con su lista y expresó públicamente que Juntos por el Cambio era su límite. Si Espert termina dentro de nuestro espacio quizás sea candidata de Milei. Falta mucho, hay muchos posibles precandidatos, llegado el momento, el embudo después de las PASO, termina con 3 o 4 candidatos.

Qué no se hizo y qué es urgente

Mateo S.: ¿Qué autocrítica hace de su gestión?

Galli: ¿Autocrítica? Uff… muchas cosas podría criticar de mi gestión, que quizá fueron expresiones de deseo y no pudimos cumplir. Uno llega con una expectativa a la Intendencia y después hay un montón de limitaciones, presupuestarias o de cualquier índole.

Mateo S.: ¿Qué cosas no pudo cumplir?

Galli: Avanzar más en la cobertura de cloacas, por ejemplo. Hemos hecho muchas correcciones de gestión en base a admitir errores, como pasó con el gas en el Jardín 930. Hice autocrítica y aproveche para contar todo lo que habíamos hecho en el resto de las escuelas. El que se equivoca es el que hace. Hablar es fácil, hacer no tanto. Tenemos como premisa saber reconocer errores y en base a ese reconocimiento poder corregir.

Sofía B.: ¿Cuál es la principal urgencia que tiene hoy Olavarría?

Galli: Son muchas pero la principal es destrabar el conflicto sindical para que el Hospital y el sistema de salud vuelva a funcionar en su plenitud. Después, Olavarría sigue teniendo necesidades imperiosas en materia de cloacas, gas, agua. Hemos atendido demandas muy importantes. Hay muchas cosas por hacer, algunas más urgentes que otras. En lo educativo, durante los primeros 4 años nos dedicamos a lo urgente (techos con goteras, paredes con electrificación, baños con letrinas, techos de asbesto). Hoy estamos sobre lo importante pero lo urgente te corre del eje. Vuelvo a la pregunta sobre una próxima gestión: poder continuar con esos proyectos importantes si es que soy candidato y la gente me elige sería bueno, ¿no?

Ficha técnica : La entrevista exclusiva con el intendente Ezequiel Galli forma parte del Trabajo Final de la materia “Periodismo Político y Económico” de la carrera de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría (Unicén). La cátedra está a cargo de los docentes Marcelo Oliván y Karina Gastón, y en esta ocasión se definió un trabajo intercátedras, con la asistencia del Taller de Fotoperiodismo a cargo de los docentes Miguel Mugueta y Dante Lartirigoyen. Se llevó a cabo en el Salón Blanco del Palacio San Martín, el martes 14 a las 14:00 (antes de que se conociera el índice de inflación de mayo y antes del abrazo de trabajadores municipales al Hospital). Y trabajaron en la práctica profesional los siguientes estudiantes: Periodismo Político y Económico. Rocío Beltramella, Sofía Bortayro, Franco Díaz, Nicolás Isalberti, María Luz Moyano, Rodrigo Junger, Johanna Riveros, Mateo Stagnoli y Cristian Sveruga. Taller de Fotoperiodismo. María Florencia García y Santiago Peredo.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp