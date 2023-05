«Menstruar es un derecho al que muchas mujeres, varones trans y personas no binarias no pueden acceder»

Ayelén Mazzina, la ministra del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, presentó este lunes el Programa Nacional «MenstruAR», que busca informar y capacitar sobre la menstruación y la gestión del ciclo.

En la presentación, que se llevó a cabo en Casa Patria Grande, presentaron dos documentos, «La gestión menstrual como derecho» y «Diagnóstico sobre uso y percepción de insumos de gestión menstrual» que serán los informes de apoyo para «todas aquellas organizaciones sociales y gobiernos locales que se propongan trabajar el tema desde una perspectiva de género, diversidad y discapacidad», informaron desde el ministerio.

Los productos necesarios para llevar una gestión menstrual que no sea incapacitante, como toallitas descartables, tampones y copas menstruales todavía tienen IVA .

Para muchos sectores de la población, el acceso se restringe por factores económicos.

En cuanto al acceso a la información, la Educación Sexual Integral es necesaria para aprender sobre la menstruación y los diferentes estadios hormonales de las mujeres, cada uno con características específicas. Los proyectos sobre gestión menstrual también buscan naturalizar menstruar y dejar de pensar la menstruación como un tabú que debe esconderse.

El Programa presentado por Mazzina tiene el objetivo de facilitar el acceso a los artículos para la gestión menstrual, por lo que se entregan los productos a los municipios que la aborden, junto a cursos y talleres de acceso a la gestión menstrual y ESI.

Esta propuesta integra a la Línea de Gestión Menstrual, creada en 2022, que se dedicó a brindar capacitaciones para los municipios que no contaban con legislación sobre el tema y acompañar la elaboración de los proyectos.

Por su parte, Mazzina sostuvo, «esta iniciativa nacional continúa el trabajo que venimos haciendo junto a compañeras y compañeres para deconstruir ciertos patrones culturales que tienen a la menstruación como un factor de desigualdad y un tema tabú. Menstruar es un derecho al que muchas mujeres, varones trans y personas no binarias no pueden acceder, porque sus salarios no llegan a cubrir los productos o no cuentan con la información adecuada».

Según el informe del Diagnóstico, los tampones son elegidos en un 15% por las mujeres y personas que menstrúan, las toallitas descartables en un 60%. Entre el 40% y el 50% de las personas no conocen los efectos que tiene sobre la salud el uso de toallitas y tampones y tampoco su impacto ambiental.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp