Miguel Santellán: «el salario no es un costo, sino una inversión»

El Secretario General del CECO, Miguel Santellán destacó la entrega del Premio Nobel a economistas que demostraron que la suba del salario no afecta al empleo. Los economistas David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens fueron galardonados con el Nobel de Economía, según lo anunciado por la Real Academia Sueca de Ciencias.

“Lo venimos diciendo, y ahora lo personalizo porque lo decimos en el CECO y yo lo he dicho desde la secretaría de la Federación, constantemente hablando de que el salario no es un costo, sino una inversión y de las más rápidas que afectan la economía tanto local como nacional porque cuando se cobra el salario inmediatamente se sale a comprar cosas” planteó Santellán, quien ademas es Secretario de Estudios y Estadísticas de la FAECyS.

Sobre los incrementos Santellán expresó que “cada vez que anunciamos un incremento de los sueldos o una mejora de la paritaria desde el gremio dejamos en claro que esos montos son un mínimo e invitamos a los empresarios que pueden a pagar más. Como insistimos en remarcar que EL SALARIO NO ES UN COSTO, también dejamos en claro que los básicos de convenio representan un mínimo, pero de ahí para arriba se puede incrementar a los trabajadores y trabajadoras”

Cabe señalar que la investigación premiada se desarrolló entre 1992 y 1995 en dos sectores de Estados Unidos donde se analizó la suba salarial y el nivel de empleo en el rubro gastronómico. “Desde que lo conocimos estamos buscando y leyendo un poco más sobre sus investigaciones pero en principio obviamente que esto da por tierra con las teorías liberales de que el salario es un costo y que la indemnización es un costo. El salario es el eje, yo creo que ahí es donde decimos que esta investigación dio por tierra con todas las teorías liberales que decían que el salario es un costo. Ahora dicho por la ciencia, no por el peronismo ni el kirchnerismo” destacó.

“En el mundo no es importante que haya gente que tenga mucho dinero. Que tenga el dinero que quiera. El problema es la desigualdad y la indigencia que existen en el mismo mundo de la gente con mucha plata. Entonces, si nosotros como humanidad no somos capaces de crear un sistema que al de abajo le dé un sustento digno para vivir, no cumple con sus funciones. El problema no es el que gana mucho, sino el que reparte poco” subrayó.

UNA DE LA INVESTIGACIONES QUE SE LLEVARON EL NOBEL

En abril de 1992, el Estado de Nueva Jersey aumentó el salario mínimo casi 20% (pasando de USD 4,25 a 5,05 la hora). A partir de eso, los economistas David Card y Alan Krueger buscaron estimar el efecto que eso tenía en el nivel de empleo. Para eso, se les ocurrió una idea brillante que era comparar con lo sucedido en el Estado de al lado, Pensilvania, donde el salario mínimo no se aumentó y se pagaba exactamente lo mismo (USD 4,25 la hora). De esta manera, tenían lo más parecido a un experimento de laboratorio: dos muestras muy similares (dos Estados aledaños de Estados Unidos), donde una se mantuvo igual, y en la otra solo se modificó una variable: el salario mínimo.

Con lo cual, la diferencia entre ambos resultados podía ser atribuida exclusivamente a lo sucedido con el salario mínimo. ¿Cuál fue el resultado? El aumento del salario mínimo en Nueva Jersey llevó a un aumento del 13% en el empleo, concluyendo lo contrario de lo que predecía la teoría. Por ese trabajo, y varios posteriores, David Card obtuvo esta semana el premio Nobel de economía (junto a otros dos colegas).

¿Cómo se explica esto? El más relevante está vinculado al hecho de que el principal motivo que está por detrás de la decisión de una empresa de contratar a un trabajador es para aumentar su producción. Por lo tanto, lo que podría haber sucedido en Nueva Jersey es que el aumento del salario mínimo llevara a que los trabajadores gasten y consuman más. Frente a ese aumento de la demanda, las empresas deciden expandir su producción, y para eso necesitan aumentar el empleo.

Prensa CECO, nota realizada en base a declaraciones de Miguel Santellán a LU32 Radio Olavarría