Milei se aumentó el sueldo y cuando se supo culpó a CFK y prometió dar marcha atrás

En abierta contradicción con su discurso de austeridad “anti casta”, el presidente Javier Milei aumentó su sueldo y el de los funcionarios políticos del Ejecutivo en un porcentaje mínimo del 12% y máximo del 48% y, cuando la noticia se conoció, culpó a su predecesora Cristina Fernández de Kirchner aunque el mismo formó el decreto que habilitó la medida. Después, anunció que dará marcha atrás.

El incremento salarial se dispuso el 28 de febrero a través del decreto 206/24, que firmaron Milei junto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse y a la ministra de Capital Humano; Sandra Pettovello. Allí ata el incremento de sueldos de los funcionarios políticos al que surge de la paritaria de los trabajadores de planta del Estado nacional. Dio de baja así una disposición en contrario contenida en el decreto 90/24 del 26 de enero, firmado por los mismos funcionarios.

El periodista y economista Alejandro Bercovich, que reveló la noticia en Eldiarioar.com calculó que el incremento que surge de la combinación de esas dos normas es del 12% para el caso del Presidente. Eso llevaría su salario a $4.066.018, con un incremento de $487.922, de acuerdo a información de Noticias Argentinas. La suba es de casi tres salarios mínimos.

Otras estimaciones contemplan un incremento mayor. La diputada opositora (UxP) Victoria Tolosa Paz dijo que es una suba del 48%. Y el propio Bercovich, que podría llegar al 29,9% si se calcula sobre la el sueldo presidencial –y el de los funcionarios político- sobre la base del empleado mejor remunerado dentro del convenio de UPCN, la entidad que negocia los salarios de los agentes públicos nacionales.

Lo cierto es que el propio Milei dio por buena la información, en un mensaje en la cuenta de X en la que buscó culpar a Cristina Fernández.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, publicó Milei.

Pero no es así: como se explicó, el presidente firmó un decreto para que ello ocurriera, como ahora firmará otro para dar marcha atrás. Lo mismo ocurrió en el Senado y Diputados: Victoria Villarruel y Martín Menem: un decreto de 2011 inició la costumbre de atar el sueldo de los legisladores al del personal, pero no es obligatorio. Los actuales presidentes de ambos cuerpos decidieron hacerlo y después debieron dar marcha atrás porque, según se informó, el propio Presidente los conminó a hacerlo. “No me vengan con que no les alcanza” es la frase que voceros del gobierno le atribuyeron al Primer Mandatario.

Los señalamientos llevaron a un cruce duro entre Milei y Cristina. Ella le dijo que “lo creía más valiente” y lo acusó de apuntarle porque “lo pescaron”. Él le reprochó que para hablar de cobardía debía nombrarlo y le recordó que lo tiene “bloqueado” en la red. La expresidenta cerró con una apelación a discutir el aumento.

Tras ello, en línea con sus repetidas afirmaciones contra los sueldos altos en la administración pública, Milei sentenció: “En un momento de crisis como el actual en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Se acabó la joda de la política”. Peor lo hizo después de que estallara el escándalo. (DIB) AL