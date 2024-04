Milo Lockett realizó un exitoso taller de pintura en Bolívar

Ph: Diario La Mañana.

Este sábado el salón Las Marcas de la Sociedad Rural de Bolívar fue el espacio elegido para llevar adelante dos talleres de pintura, uno para chicos y otro para grandes, a cargo del reconocido artista plástico Milo Lockett.

El artista de reconocida trayectoria internacional, al comienzo de los talleres brindó una charla donde contó su manera de trabajar, como se inició en el arte y respondió distintas preguntas que los alumnos le fueron haciendo.

Después de las charlas dio por iniciado los talleres en donde mientras los asistentes dibujaban, él iba respondiendo preguntas y brindando técnicas, generando así un intercambio mutuo muy interesante.

Ph: Diario La Mañana.

En diálogo con los colegas del diario La Mañana, Milo Lockett expresó: “es la tercera vez que estoy en Bolívar en diferentes épocas, en diferentes años y la verdad que me voy siempre con buenos recuerdos, con buenas experiencias. Hoy me llevo un montón de historias que me van a servir seguramente para desarrollar mis obras después, asique estoy muy contento. Fue una jornada muy linda, muy tranquila, de mucho entendimiento y de mucha sensibilidad.”

El artista dijo además: “la gente de Bolívar me recibe muy bien y me gustó mucho la idea de hacerlo en la Sociedad Rural en donde tienen un salón que es maravilloso y es un lugar emblemático de la ciudad pero al mismo tiempo con una apertura pensando en futuros proyectos de arte, porque ellos están ahora con un proyecto que está muy bueno para el 11, 12 y 13 de octubre, donde están convocando a todos los artistas de la ciudad y me parece que ahí hay una apertura desde la Sociedad Rural y por eso cuando me contaron esto y elegimos el lugar me pareció interesante como salón y como prueba piloto el poder hacer el taller para los chicos y para los grandes en este lugar.”