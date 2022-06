Mostaza llegó a Olavarría y continúa su plan de expansión

La nueva franquicia de la marca crea más de 60 nuevos puestos de trabajo y representa un nuevo paso de Mostaza en la consolidación del liderazgo en su categoría en la provincia de Buenos Aires.

Olavarría, junio de 2022 – Mostaza, una de las dos principales cadenas de fast food de Argentina, desembarcó en Olavarría en el marco de su Plan de expansión 2022-2023, reforzando su compromiso con la generación de empleo joven, el crecimiento sostenido y la innovación constante en todo el país.

La nueva tienda, ubicada en Av. Colón 2716, se suma a las más de 80 que ya funcionan en la provincia e implica la creación de más de 60 nuevos puestos de trabajo. Se trata de un local Mostaza All in One, que en un predio de 500m2 reúne todos los servicios: AutoMostaza, espacio para consumo indoor y outdoor; además cuenta con toda la tecnología de los totems de digital order, delivery por Pedidos Ya, y la propuesta gastronómica completa de la marca, con opciones para cada momento del día y de acuerdo con los nuevos hábitos de consumo: las mejores hamburguesas, toda la línea sin carne Mega Not Burger, cafetería, ensaladas, helados, etc.

“Desde Mostaza tenemos el potencial para dar un impulso positivo a Olavarría y a todo el país, con un modelo de negocios innovador adaptado a las demandas de los consumidores. Olavarría es una plaza clave para seguir consolidando el liderazgo de nuestra M Mayúscula a nivel federal, y estamos muy contentos por la excelente recepción de parte de la comunidad local.”, destaca Pablo De Marco, Director de Expansión y Desarrollo de Mostaza.

Con el objetivo de liderar el mercado en su categoría, la compañía prevé inaugurar 100 tiendas en 4 años, lo que representaría más de 4 mil nuevos puestos de trabajo creados en los próximos años. Además, la firma ya emplea a más de 10.000 personas en todo el país de forma directa e indirecta.

El crecimiento de la empresa va acompañado de sus constantes innovaciones y ahora también de una renovada imagen de marca y con una tienda que tiene a la M Mayúscula como protagonista, haciendo referencia no sólo a su propuesta de valor en el menú, a las nuevas tendencias de diseño y arquitectura de los locales, sino también a su visión de crecimiento: liderar el mercado de comida rápida en el país.

