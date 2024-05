Murió Juan María Traverso

enlineanoticias.com.ar

El bonaerense fue uno de los grandes ídolos que tuvo el automovilismo nacional gracias a sus triunfos y campeonatos.

La infausta noticia se produjo durante la tarde de este sábado.

El automovilismo vive momentos de consternación al conocer que en la tarde de este sábado falleció Juan María Traverso. El ídolo nacional oriundo de Ramallo dejó de existir a los 73 años luego de enfrentar una dura enfermedad en el último tiempo.

La triste noticia fue confirmada de forma oficial por la Asociación Argentina de Volantes, institución de la cual Traverso era su presidente. “Descansa en paz Juan María Traverso, el ídolo máximo del automovilismo argentino. En cada autódromo del país tu nombre estará siempre en el recuerdo. Desde la Asociación Argentina de Volantes, entidad de la que fuiste presidente hasta el último día, le enviamos condolencias a todos los que alguna vez conocieron a Juan María Traverso”, publicó en sus redes sociales.

En octubre de 2022, en su última visita fue declarado Huesped de honor de Olavarría

El “Flaco” fue un prócer dentro del deporte motor nacional debido a su trascendencia, la cual fue forjada a base de victorias y títulos, como también por su personalidad avasallante. El bonaerense cosechó seis coronas de Turismo Carretera (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999), siete de TC2000 (1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993 y 1995) y tres de Top Race (1998, 1999, 2003).

Debutó de forma oficial en el automovilismo el 31 de octubre de 1971 en la Vuelta de Pergamino y se retiró en 2005 en Olavarría. La primera victoria la consiguió el 29 de octubre de 1972 en la Vuelta de 25 de Mayo y la última fue el 22 de agosto de 2004 en Olavarría.

Traverso tras retirarse en esta ciudad, volvió en varias oportunidades como ex piloto, siendo una figura convocante en charlas y visitas patrocinadas.

Su ultima visita a Olavarría data del año 2022, en el mes de octubre donde fue homenajeado en una charla en el CEMO, en esa oportunidad el ex intendente Ezequiel Galli y funcionarios municipales realizaron entrega del Decreto de Huésped de Honor a Juan María Traverso quien además se llevó otros obsequios que lograron emocionarle.

Traverso ganó en cinco oportunidades en Olavarría: 7 de abril de 1974, 12 de octubre de 1975, 16 de abril de 1978, 4 de abril de 1999 y 22 de agosto de 2004.

Su última visita a Olavarría

Juan María Traverso es uno de los tantos pilotos del Turismo de Carretera que dejaron una huella muy profunda en Olavarría, tal es así que en octubre del 2022 fue ovacionado en una charla que brindó en el Centro Municipal de Convenciones.

En el transcurso de su última visita a nuestra ciudad fue declarado “Huésped de Honor” por las entonces autoridades municipales encabezadas por el exintendente municipal, Ezequiel Galli.

Antes de la visita del 2022, Juan María Traverso había estado en la ciudad en el año 2021 y esa visita es recordada porque “El Flaco” se mostró de barbijo como consecuencia de las secuelas que había dejado la pandemia de Covid-19.

En la visita del 2021, Traverso visitó el autódromo hermanos Emiliozzi. Esa llegada a Olavarría coincidió con la presencia del Turismo Pista en el autódromo del AMCO y los actos por los 80 años de la institución.

El mano a mano de En Línea Noticias con Traverso

Así fue la charla de Jorge Scotton con Juan María Traverso en 2021

ELN: Flaco, bienvenido a Olavarría, una ciudad que te quiere mucho y que está muy presente en tu historia automovilística.

JMT: La verdad que sí, más allá de haber venido un millón de veces es una ciudad donde tengo muchos amigos, ya ni me acuerdo la cantidad de veces que vine a correr. Encima me fue bastante bien siempre.

ELN: Creo que fuiste uno de los mas ganadores acá en la vuelta de Olavarría.

JMT: Y si gané unas cuantas

ELN: Pero además es el lugar donde le dijiste basta al automovilismo.

JMT: A ver, los hermanos Emiliozzi marcaron la historia del automovilismo, la gente de Olavarría ya los tiene asimilados, no se dan cuenta el tamaño, el valor que tuvieron en una época que fue increíble.

ELN: En tu nuevo rol, y tu trabajo en redes sociales estás llegando a chicos que por ahí no te vieron correr. Te estas convirtiendo en referente ya retirado del automovilismo. ¿Sos consciente de ello?

JMT: A ver, de alguna manera si, lo que pasa que a esto también lo disfruto mucho. Mas allá que me bajé del auto, yo sigo metido en este mundo que es la pasión mía, no. Hay días que no lo puedo creer, es como decís vos, chicos que ni habían nacido que me hablan y me cuentan cosas que ni yo me acuerdo. Lo disfruto me gusta y es así todo el tiempo, no para nunca.

ELN: Como es tu vida hoy, ¿cómo la llevas?

JMT: Estamos viviendo algo realmente rarísimo. Yo viví todo tipo de líos en este país, pero esto no yo, nadie lo vivió. Una hija mía vive en Estados Unidos hace casi 20 años y hace un año y medio que no la veo y me vuelve loco. Pero Bueno me adapto y sigo, trabajo con este nuevo sistema desde mi casa en Ramallo. Por ejemplo, la asociación argentina de volantes es un mundo gigante, es fin de semana corrieron 50 categorías en todo el país. Después en lo particular mío. Tengo mucha actividad.

ELN: ¿Como ves al automovilismo deportivo en este marco de pandemia?

JMT: No está lejos de todos los problemas que estamos teniendo, trabajamos mucho. Lo estamos poniendo en marcha. Estamos bien dentro de todo lo que está pasando. Pero bueno, sin público, solo el público puede estar en circuitos donde hay tribunas. Pero poco a poco le vamos a ir buscando la vuelta.

ELN: ¿Se dimensionó con esto la industria que es el automovilismo?

JMT: Imaginate que en volantes tenemos registrados 37.000 mil pilotos que representan a 370 categorías en todo el país. Es impresionante.

