Murió Omar Scavuzzo: El jefe de Bomberos en la inundación del 80

Foto Chino Merlos. Inundación de 1980

El Comandante Omar Scavuzzo es recordado porque junto a los 67 héroes del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios trabajaron en abril de 1980 sin descanso para rescatar a cientos de olavarrienses en lo que fue el desastre natural más importante en la historia de la ciudad: La Inundación de 1980.

Con apenas 13 años comenzó a trabajar en la antigua Casa Singla, que estaba en la calle San Martín casi Alsina. Trabajó en Coopelectric mientras se desempeñaba en Bomberos Voluntarios. En bomberos de Olavarría fue jefe del cuerpo activo desde 1977 a 1986. Junto los voluntarios de la época se pusieron al hombro la inundación de abril de 1980 y la de 1985.

“Yo entré a Bomberos a los 13 años, fue el 27 de agosto de 1959; empecé como cadete, luego fui aspirante, bombero, suboficial, oficial y jefe. Me gustó desde chico, yo iba a ver a Dardo Salvador, cuando el cuartel estaba en el Corralón Municipal; cuando tocaban las bombas de repetición para llamarnos y me iba hasta allá. Dos bombas era incendio; tres, incendio de campo; una, ahogado; eran códigos. Las tiraba el Sapo Manzanares (el hermano del que vendía los billetes de lotería) y salían los autobombas a todo lo que daban”, recordó Omar en una entrevista.

Dardo Salvador, Omar Scavuzzo y Carlos Scala. Foto Marcelo Kehler



“Ingresé cuando Bomberos estaba en donde era Cowan y Cestona, donde hoy está Tres Estrellas (calle Alsina casi San Martin). Iba a la Escuela 17, al nocturno; me hacía la rata y me iba al Cuartel. Estudiaba de noche porque trabajaba en lo de Singla. En ese tiempo, los ‘viejos’ ordenaban trabajar o estudiar, y después fui a la Escuela Técnica que estaba en Coronel Suárez y Cerrito, pero tuve que dejar para ir a trabajar. Pero al Cuartel no faltaba nunca, y en Bomberos Dardo Salvador fue mi instructor”, continuó contando el ex jefe.

Los bomberos de antes: Ernesto Nino, Horacio Stagnaro, Raúl Sacher, Omar Scavuzzo (con casco), Horacio Alejandro y Enrique Albertario. Corría 1963. Gentileza Scavuzzo

Omar Scavuzzo: “La lluvia torrencial hizo que ese día se nos terminara el mundo”

Uno de los protagonistas de la inundación del ’80 fue Omar Scavuzzo, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en aquella época. En una entrevista con este medio hace unos años atrás recordó que durante los días previos a que el agua del Arroyo Tapalqué se desbordase y cubra de agua la ciudad;

“El loco”, como se lo conocía a Scavuzzo, se encontraba en Buenos Aires en un curso “sobre incendios, mirá que paradoja”. Estuvo en permanente comunicación con Olavarría. El 25 regresó a la ciudad. “Llegué a la madrugada del 26, llovía, era una tormenta impresionante. A las cuatro de la mañana me llamaron por handy, había una salida a Radio Olavarría, que estaba en calle San Martín, ahí comenzó… Se desbordó el techo y se mojaron los equipos, fue el comienzo de la inundación, la primera salida” rememora. La segunda salida fue a San Martín al 1300, cuando “Una centella cayó en un medidor de luz y a la vez pasó a un medidor de gas que reventó”.

Foto: Chino Merlos

Ante tal panorama, Scavuzzo, a las siete de la mañana de ese 26 de abril, decidió hacer sonar la sirena para convocar al personal.

“El agua que venía de la cuenca alta bajó el 27 por la mañana y a la noche la lluvia torrencial hizo que ese día se nos terminara el mundo”. Ese día había más de mil personas en el cuartel y “veíamos cómo subía el agua, habíamos quedado aislados”.

No había experiencia para afrontar esta catástrofe. “La sensación era de miedo y de coraje a la vez. Encarábamos algo que no sabíamos lo que era, ni en qué iba a terminar”. “No estábamos preparados y no teníamos idea de lo que pasaba, era todo muy casero”. Asimismo, explicó: “Comenzamos una tarea de cuatro días que no terminaba nunca, era todo asombro, le pedimos perdón a mucha gente porque no pudimos llegar, pero nos dividíamos en las máquinas, éramos 67 hombres. Así fuimos sacando gente”.

Foto: Chino Merlos

“Si esto hubiese ocurrido en otra ciudad donde no existen las canteras ni hay máquinas con ruedas que tienen más de tres metros de altura, realmente hubiera sido muy difícil ayudar. Esta fue una catástrofe y se vivió como tal” explicó el bombero.

Lo más impactante del relato del Bombero fue su descripción de las calles durante la inundación. “En Vicente López y Álvaro Barros la máquina de rescate medio que se tumbó y cuando cayó emergió un Fiat 600 aplastado; pisar coches era común, ver gente ahogada flotando que se la llevaba el agua… Fue como un aluvión, pasó, el agua corrió”. Y describe además: “Recuerdo no haber visto a San Martín nunca tan cerca como en la inundación”, obviamente en referencia al monumento, que emergía del agua de una manera sorprendente.

Foto: Chino Merlos

La inundación en Olavarría dejó marcas imborrables en los ciudadanos que la padecieron. “A mí me encantaba dormir con lluvia y hoy llueve y me levanto, y ya pasaron 30 años, no creo que me componga más de eso. Vivir mojado cinco días, sin comer, con mucho orgullo de haber trabajado para mi comunidad, pero me di cuenta después que pasó todo” cuenta Scavuzzo.

Omar Scavuzzo estaba internado en una clínica privada, alrededor de las 21 horas se conoció su fallecimiento, que provocó un hondo pesar en la comunidad y en especial en el Cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Olavarría del quien era miembro de la reserva.

Sus restos serán velados este martes de 10 a 12 horas en Pinos de Paz y cremados este miércoles. Habrá una formación ese mismo día frente al Cuartel de avenida Colón para despedir al ex comandante del cuerpo: el héroe de la inundación del 80.

